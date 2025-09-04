Это ваш момент: гороскоп для Раков на сентябрь 2025 года

Месяц начинается в сезоне Девы, что настраивает Раков на общение. Вы будете инвестировать в своих друзей, проводить больше времени с семьей. Вы также можете немного больше путешествовать в течение следующих нескольких недель или записаться на курсы и решить изучить что-то новое. Вы также будете чувствовать себя увереннее, когда дело дойдет до собственного голоса. Это ваш момент, чтобы рассказать людям, что вы о них думаете, и выразить то, во что верите.

Границы придется пересмотреть, когда ретроградный Сатурн снова войдет в Рыбы 1 сентября. Возможно, будет завершен контракт или обязательство, или, возможно, кто-то испытывает ваши рамки, чтобы увидеть, как вы отреагируете. Вы также можете просто чувствовать, что в сутках не хватает времени, чтобы все сделать, пишет OBOZ.UA.

Вы узнаете важные новости, когда Меркурий перейдет в Деву 2 сентября. Вы можете получить ответ с работы, на которую подали заявку, рассказать о своих чувствах любимому человеку или начать работать над писательским проектом. Это также приглашение изменить то, как вы разговариваете с собой в течение следующих недель.

Лунное затмение в полнолуние в Рыбах 7 сентября доведет длительный разговор до кульминации. Решения, которые вы принимаете, могут казаться судьбоносными, личными или даже меняющими жизнь. Ваше понимание мира может измениться, и у вас также может состояться глубокий, искренний и содержательный разговор с кем-то другим.

Вы будете готовы разработать план, когда Солнце и Меркурий, оба в Деве, соединятся на небе 13 сентября. Это может помочь вам сделать первый шаг к воплощению одной из своих идей в жизнь. Это также может совпасть с прозрением, которое может принести облегчение и чувство уверенности, чтобы сузить круг того, на чем вы хотите сосредоточиться дальше.

Дом и ваша личная жизнь становятся более сосредоточенными, когда Меркурий перейдет в Весы 18 сентября. Вы можете рассмотреть возможность переезда, изменения жилого пространства, или, возможно, сосед по комнате скажет вам, что переезжает. Вы также больше общаетесь с семьей или ведете разговоры с выбранной вами семьей, которые кажутся важными. Вы также находитесь в несколько сентиментальном настроении, поэтому, возможно, вы листаете старые ежегодники или каким-то образом вспоминаете свое прошлое.

Счастливые новости найдут вас в течение следующих нескольких недель, когда Венера перейдет в Деву 19 сентября. Вы также имеете больше такта и шарма, когда дело доходит до обмена идеями и чувствами. Люди охотно слушают то, что вы говорите. Вы также можете решить посвятить больше своего времени хобби, которое вам нравится. Одинокие люди также имеют больше шансов встретить кого-то через друзей, онлайн или в третьих местах, например, в кафе.

Солнечное затмение в новолуние в Деве 21 сентября приглашает вас избавиться от ограничительных убеждений. Забудьте о старых способах мышления! Вы также можете использовать свой голос по-новому, например, выступать на конференции, работать над писательским проектом или присоединиться к подкасту в качестве гостя. Вы также можете узнать о новом контракте или возможности, а также об отношениях с братьями и сестрами, лучшими друзьями и членами дальней семьи.

Вы чувствуете кокетливость и страсть, когда Марс перейдет в Скорпиона 22 сентября. Следующие несколько недель наполнят вас творческим вдохновением и мотивацией, которые подпитывают ваши увлеченные проекты, а также заставят вас стремиться к большей физической связи и близости. Это может быть интересное время для экспериментов в спальне и обмена желаниями и прихотями с кем-то, кому вы доверяете.

В тот же день Солнце входит в Весы и происходит осеннее равноденствие, что возвращает ваше внимание к выбранной вами семье. Вы можете узнать важные новости о ком-то в вашей личной жизни, или, возможно, вы готовы привести любимого человека на семейное мероприятие. Могут произойти изменения в вашей жизненной ситуации, или вы можете больше сосредоточиться на моделях, существующих в вашей семье, и на поиске способов разорвать некоторые циклы.

Месяц завершится драмой и ревностью, когда Марс в Скорпионе столкнется с Плутоном в Водолее 24 сентября. Проекция может взять верх над вами, или, возможно, будет необходимо выявить нездоровую динамику власти. Будьте нежными к себе, пока вы проходите сквозь некоторые свои теневые стороны и страхи. С другой стороны вас ждет трансформация.

