В оккупированном Крыму на вершине Петровских скал подняли флаг Украины. Фото

28 июня, в День Конституции, во временно оккупированном Крыму развевался флаг Украины. Его подняли на вершине Петровских скал.

Видео дня

Об этом сообщает движение "Желтая Лента". Украинский флаг развевался благодаря инициативе активистов движения.

Это стало частью флешмоба "Это – Украина", напоминающего о несокрушимости украинцев в борьбе за единство и свободу нации.

"Этот символический акт подчеркивает нашу несокрушимость и веру в то, что Крым будет деоккупирован. Благодарим наших смелых активистов за этот поступок мужества и патриотизма. Пусть это знамя служит напоминанием о том, что мы никогда не оставим наших братьев и сестер в Крыму!" – отметили активисты.

Напомним, во временно оккупированном Донецке украинские патриоты нарисовали сине-желтые флаги просто "под носом" у захватчиков. Так, украинская символика появилась недалеко от главной улицы города – улицы Артема.

Как сообщал OBOZ.UA, активисты движения сопротивления "Желтая Лента" устроили смелую акцию в оккупированном Донецке. Патриоты связали желтые ленты у Аквасферы и распространили патриотические плакаты в частном секторе города.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!