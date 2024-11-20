'Это точно экспонат?' В Ужгородском замке показали туалет 17 века и вызвали волну комментариев в сети. Фото

В Ужгородском замке ко Всемирному дню туалета, который отмечается 19 ноября, открыли уникальную реконструкцию старинного туалета. Посетители могут наблюдать эволюцию санитарии и гигиены спустя столетие.

Видео дня

Выставка посвящена развитию туалетных технологий и роли, которую они сыграли в формировании цивилизаций. Об этом рассказали в Краеведческом музее имени Тиводара Легоцкого, соответствующее сообщение и фото было выложено в Facebook.

В ходе ремонтных работ, в середине октября 2024 года, работники хозяйственной части обнаружили новую локацию туалета. Отмечается, что эта зона была восстановлена еще в 1970-х годах во время реставрационных работ, но до сих пор оставалась незамеченной.

В 1968-1969 годах специалисты Украинского научно-реставрационного производственного управления обследовали Ужгородский замок. Впоследствии начались восстановительные работы, продолжавшиеся до начала 1990-х годов. За это время было восстановлено много архитектурных элементов дворца, и в частности замковый туалет 17 – 18 вв.

Соцсети разразились интересными комментариями относительно старинного туалета:

"Прямо с дачи моей бабушки Я бы повесил табличку "Не использовать", на всякий случай", "Классно. И место под телефон сбоку есть", "У моих родственников на россии до сих пор такой", "Торфяной или системы "цеберко"?

Для туристов это открытие станет особым акцентом экскурсий, ведь позволяет заглянуть в обиход прошлых эпох, когда даже в роскошных замках не всегда были комфортные условия. Такие находки придают экскурсиям подлинность и помогают почувствовать связь с историей.

Напомним, в Музее современного искусства Украины проходит выставка "Золотой Киев", которая объединяет работы выдающихся украинских художников с изящными ювелирными украшениями Киевского Ювелирного Завода. Мероприятие, посвященное столице, приглашает посетителей взглянуть на Киев как на вдохновляющий, захватывающий и подчеркивающий непрерывность культурных традиций.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!