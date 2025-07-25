'Это не работает': Гудименко указал на проблему с обеспечением украинских военных и изменением технологий

Министерству обороны Украины необходимо оперативно реагировать на потребности фронта и быстрое изменение технологий, с которыми на поле боя сталкиваются украинские защитники. Также важно ввести справедливый механизм привлечения к ответственности военачальников за некомпетентность, что приводит к человеческим потерям.

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Об этом рассказал председатель совета общественного контроля Минобороны и ветеран российско-украинской войны Юрий Гудименко в эксклюзивном интервью проекту шеф-редактора OBOZ.UA Ореста Сохара "Орестократия".

Документ "Потребность"

Он, в частности, подтвердил, что технологии ведения войны меняются фактически каждые два месяца.

"По состоянию на сейчас, система, если очень глобальная, если совсем коротко, то Генеральный штаб раз в год на Минобороны подает документ, он называется, если сокращенно, "Потребность". Поделено оно на несколько колонок. Первая колонка – это приоритет, это то, что необходимо, прямо позарез. И все. Вторая – это желательно", – рассказал Юрий Гудименко.

Во вторую колонку, по его словам, зачисляются потребности, которые возможно удовлетворить в случае дополнительного финансирования или выделения материально-технической помощи от партнеров.

Во все остальные колонки вносятся запросы, которые возможно реализовать, "если появится лишний триллион гривен". Если такое финансирование отсутствует – "можно не закупать".

"Этот документ согласовывается между Генштабами Минобороны. Минобороны его отдает в Агентство оборонных закупок. Агентство оборонных закупок закупает, передает Командованию сил логистики, Командование сил логистики Вооруженных сил уже там дальше как-то распределяет по частям, по подразделениям Сил обороны. И это раз в год оно так происходит", – сказал Юрий Гудименко.

В то же время, по его словам, осуществляются дозакупки и постоянные правки в этот документ, если, например, появилась новая "супертехнология".

"Но, как правило, этот перечень раз в год. И технологии же устаревают существенно быстрее. И сейчас наша идея – не только мы, к счастью, над этим работаем – чтобы эта "Потребность" была, во-первых, в более понятной электронной форме, во-вторых, чтобы она модифицировалась быстрее, для того, чтобы мы могли быстрее реагировать на вызовы", – сказал военный.

По словам Гудименко, Украине необходим центр по инновациям, который имеет свою особую понятную всему войску и Минобороны систему, по которой бы инновация максимально быстро без бюрократической волокиты получала согласование в войсках.

"Войска знают, что делать, знают, кому это нужно, знают, как научить бойцов этим пользоваться. И пока оно учит, Минобороны закупает и передает – это не так. Это не работает", – добавил он.

Конкретный пример – это "злосчастная" история о пончо для защиты от тепловизора.

"Потому что как мы орудуем дронами с "теплаками", которые видят ночью и делают сбросы, так и россияне делают так же. И вот почти два года уже проговаривается на совещаниях, и даже процессы, где кодификации, определения, как должен выглядеть стандарт этого тепловизионного пончо, защита от тепловизора, для того, чтобы предохранить наших бойцов от тепловизоров противника. И насколько я знаю, по состоянию на две недели назад, пока даже не вышли на тендеры", – рассказал Гудименко.

Необходима ответственность за некомпетентность

Проблемой также является то, что за некомпетентные решения увольнением военных командиров не напугать.

"Для полковника это не очень страшно. И для генерала даже не очень страшно, потому что у нас система не американская. В американской системе очень легко понизить человека в звании. Собирается комиссия, говорит, вот был полковник, мы полковнику дали задание, невыполнение этой задачи привело к существенным потерям", – сказал Гудименко.

В Украине же фактически нет понижений званий, есть только "механизм, который не применяется".

"Например, если полковнику дали 300 человек, он положил этих 300 человек и не достиг никакого результата, никакого результата. И его могут перевести в резерв. И он будет в резерве получать гораздо меньше денег, чем получал до этого. Но он продолжит быть полковником", – объяснил военный.

И не исключено, что через полгода или этот человек может вернуться на должность, поскольку армия, как и Минобороны, – это огромное количество "горизонтальных связей".

Поэтому полковник, который "положил 300 человек" и которого с позором и скандалом "выбросили из руководства" и отправили в резервную часть, "получает копейки, переживает из-за этого, но потом какой-то его знакомый добежит до какого-то кабинета или сделает правильный звонок – и у него снова есть бригада и он снова кладет людей".

"Содоль (Юрий. – Ред.), который командовал морской пехотой, – это был, кажется, за время полномасштабки первый настолько громкий кейс, о котором все говорили, он просто клал людей пачками, про Крынки только ленивый уже не сказал. ...У меня было очень много информации, да и у всех, об этом все писали, в какой-то момент уже просто сорвало планку, потому что дальше было уже нельзя. Содоля сняли. Теперь он военный пенсионер", – сказал Гудименко.

Точно неизвестно, "сколько людей он положил", но пока Содоль остается призван, он, "в принципе, спокойно уволился, и просто продолжил быть военным пенсионером".

Если бы ему возраст позволял дальше служить, я абсолютно уверен, что его бы сняли с командования морской пехоты, куда-то его на полгода припрятали, а потом снова. А потом снова. И это несправедливо, потому что людей не вернешь. Они умерли, они погибли. А фактически оштрафовать виновника этого просто на деньги. Это вообще как? Почему его в таком случае не сделать рядовым и не отдать под командование другому какому-то мяснику?" – говорит военный.

Поэтому справедливости нет, подытожил Гудименко:

"Окей, полковнику дали задачу. Сказали, ты персонально отвечаешь. Если ты не сделаешь, будет другой полковник. Может он сделает, может нет. Но, если даже не сделает, ну, снимут его, и он не будет командовать там управлением. Ну, но ведь есть же правила внутренние. То есть, должна быть какая-то должность. Не может быть полковник там. Он будет или в резерве там, или еще что-то. Ему найдут другую должность рано или поздно".

Что предшествовало

В ноябре 2024 года экс-командующего Объединенными силами ВСУ, экс-командующего морской пехоты (2018-2014) генерал-лейтенанта Юрия Содоля уволили с военной службы по заключению ВВК.

Перед этим, 24 июня 2024 года, начальник штаба бригады Нацгвардии "Азов" Богдан Кротевич подал в ГБР заявление на Содоля с просьбой проверить возможное превышение служебных полномочий, некомпетентное командование войскам.

А вечером того же дня Содоля уволили с должности командующего Объединенных сил ВСУ. Его заменил бригадный генерал Андрей Гнатов.

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