'Это самое малое, что государство может сделать': Зеленский вручил сертификаты на получение квартир воинам Сил обороны и безопасности Украины. Видео

Президент Владимир Зеленский вручил сертификаты на получение жилья бойцам Сил обороны и безопасности Украины, а также семьям погибших военнослужащих. Он выразил слова благодарности защитникам и их семьям за преданность родному государству.

Соответствующий пост украинский лидер опубликовал в своем Telegram. Там он также разместил видео награждения.

"Вручил сертификаты на получение квартир воинам Сил обороны и безопасности Украины, которым присвоено звание "Герой Украины", и семьям погибших Героев. И это самое малое, что государство может сделать для того, чтобы сказать вам спасибо. За то, какими вы есть. За то, какими являются ваши родные", – подчеркнул президент.

Украина существует благодаря смелым людям

По его словам, Украина состоялась благодаря отважности своих людей. Украинцы – это те, кто сумел выжить и сохранить сильную национальную идентичность, несмотря на достаточно сложные условия. Многим это не удалось бы, но украинцы прошли через все исторические испытания и отстояли свою землю, изгнав чужаков.

"Обязательно выстоим и сейчас. И защитим независимость. Защитим суверенитет. Защитим нашу землю, наше право жить и самостоятельно выбирать, как жить. Украинский дом всегда будет на политической карте мира, и чрезвычайно важно, чтобы в нашем общем доме каждый украинский герой имел свой собственный дом", – говорится в сообщении.

Зеленский поблагодарил воинов и их семьи за то, что выбрали Украину и связали с ней свою судьбу.

Напомним, 22 декабря, в день профессионального праздника всех энергетиков Украины, 10 работников ДТЭК были отмечены государственными наградами президента Владимира Зеленского за возвращение света после обстрелов. Также один специалист был награжден благодарностью премьер-министра, 9 – почетными грамотами Кабинета министров, а 188 энергетиков получили грамоты и благодарности от Министерства энергетики.

Как писал OBOZ.UA, президент вручил государственные награды воинам инженерных войск и поздравил их с профессиональным праздником. Глава государства отметил важную роль инженерных подразделений.

