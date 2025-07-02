Это победа и новое начало: из Ивано-Франковской больницы выписали девочку, которая поборола лейкемию. Фото

Из областной детской больницы в Ивано-Франковске выписали девочку, которая преодолела острую лейкемию. Этот день стал настоящим праздником для медиков, родителей и всей больничной команды.

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Об этом сообщили на Facebook-странице больницы 30 июня. Девочка в течение длительного времени проходила сложное лечение от онкологического заболевания. Медики назвали это не просто завершением курса терапии, а настоящей победой над болезнью и новым началом в жизни ребенка.

"Сегодня в нашей больнице – особенный день! В отделении онкогематологии и интенсивной химиотерапии мы празднуем самое важное – выписку нашей маленькой победительницы. Это не просто выписка. Это – победа. Это – новое начало", – говорится в сообщении.

Медицинский персонал больницы поделился своей радостью и гордостью за девочку, которая долгое время боролась с острой лейкемией и отправляется к новой жизни без болезни, и ее семью.

"Мы искренне радуемся за нее, обнимаем ее родителей и желаем судьбы светлой, сильной, счастливой. Такие дни – настоящий праздник для всей нашей команды", – отметили медики.

В больнице отметили самоотверженный труд всей медицинской команды – врачей и медсестер, ежедневно стоящих бок о бок с детьми и их семьями в такие трудные моменты. "И каждый раз, когда болезнь кажется непобедимой – они доказывают обратное", – добавили работники.

Они напомнили, что даже в самые темные дни борьбы всегда находится место для света, а сейчас этот свет – улыбка выпускницы.

Как сообщал OBOZ.UA, 24 июня 2025 года травматологическое отделение одной из больниц Днепра приняло рекордное количество пострадавших – 123 человека – после взрывов в городе. Как сообщил заведующий отделением Юрий, медицинский персонал оперативно оказал помощь всем обратившимся, завершив необходимые операции к вечеру того же дня.

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