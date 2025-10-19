Это не шутка: какие странные имена существовали в СССР. Топ-15

Любовь к необычным и даже экстравагантным именам, кажется, является трендом последних десятилетий, но на самом деле этот феномен уходит корнями в первые годы существования СССР. Со становлением нового государства появлялись не только новые слова и аббревиатуры, но и вполне удивительные имена, которые имели глубокую идеологическую подоплеку.

Люди стремились выразить свою политическую позицию и философию, закрепляя их в свидетельствах о рождении своих детей. Таким образом, обычное имя превращалось в развернутый политический лозунг, отражающий веру в идеалы коммунизма, индустриализацию или культ вождей.

Некоторые из этих имен сегодня звучат смешно, однако в свое время они были популярным выражением лояльности к советской власти.

Имена-аббревиатуры и лозунги

Период становления СССР ознаменовался настоящим бумом на имена-аббревиатуры и имена-слоганы, которые имели четкую политическую расшифровку. Например, мужское имя Вектор не имеет ничего общего с математикой, а является сокращением фразы "Великий коммунизм торжествует".

Еще более странным является женское имя Даздраперма, которое возникло как сокращение громкого лозунга "Да здравствует Первое мая". Существовал и похожий "календарный" вариант – Даздрасен ("Да здравствует седьмое ноября").

Невероятную популярность в свое время также получило имя Трактор (с женской вариацией Тракторина). Оно появилось в 1923 году на волне энтузиазма после выпуска первого отечественного трактора, символизирующего индустриализацию и прогресс. Еще одно необычное имя — Калерия, имело по крайней мере две идеологические расшифровки: по одной версии, это сокращение от словосочетания "Красная Кавалерия", а по другой – первые буквы лозунга "Красная Армия легко разгромила империалистов Японии".

Даже известное нам имя Рэмбо стало популярным задолго до выхода голливудского боевика, ведь оно было аббревиатурой: "Революция, электрификация, мировой большевизм, октябрь". И, наконец, имя Лелюд, которое звучит довольно сказочно, на самом деле расшифровывалось как сокращение лозунга "Ленин любит людей".

Кроме самых популярных, существовал целый ряд не менее забавных и идеологически насыщенных имен, которые отражали культ вождей, аграрную политику или военную мощь.

Пофистал – расшифровывается как "Победитель фашизма – Иосиф Сталин", яркий пример культа личности.

– расшифровывается как "Победитель фашизма – Иосиф Сталин", яркий пример культа личности. Кукуцаполь – "Кукуруза – царица полей", отражало увлечение аграрной политикой Хрущева.

– "Кукуруза – царица полей", отражало увлечение аграрной политикой Хрущева. Орлетос – "Октябрьская революция, Ленин, труд – основа социализма".

– "Октябрьская революция, Ленин, труд – основа социализма". Дележ – "Дело Ленина живет".

– "Дело Ленина живет". Догнат и Перегнат – эти имена стали производными от известного экономического лозунга "Догнать и Перегнать".

– эти имена стали производными от известного экономического лозунга "Догнать и Перегнать". Лориэрик – включал целый комплекс идеалов: "Ленин, Октябрьская революция, индустриализация, электрификация, радиофикация и коммунизм".

– включал целый комплекс идеалов: "Ленин, Октябрьская революция, индустриализация, электрификация, радиофикация и коммунизм". Марэнленст – составлено из первых букв фамилий основателей коммунизма: Маркс, Энгельс, Ленин и Сталин.

– составлено из первых букв фамилий основателей коммунизма: Маркс, Энгельс, Ленин и Сталин. Ворс – короткое, но содержательное: "Ворошиловский стрелок", что символизировало воинскую доблесть.

– короткое, но содержательное: "Ворошиловский стрелок", что символизировало воинскую доблесть. Кравасил – "Красная армия всех сильней", восхваление Красной армии.

Этот список подтверждает, что в первые десятилетия СССР имена детей были мощным инструментом идеологической пропаганды, превращая обычный акт именования в политический манифест.

