Это не шутка: какие странные имена существовали в СССР. Топ-15
Любовь к необычным и даже экстравагантным именам, кажется, является трендом последних десятилетий, но на самом деле этот феномен уходит корнями в первые годы существования СССР. Со становлением нового государства появлялись не только новые слова и аббревиатуры, но и вполне удивительные имена, которые имели глубокую идеологическую подоплеку.
Люди стремились выразить свою политическую позицию и философию, закрепляя их в свидетельствах о рождении своих детей. Таким образом, обычное имя превращалось в развернутый политический лозунг, отражающий веру в идеалы коммунизма, индустриализацию или культ вождей.
Некоторые из этих имен сегодня звучат смешно, однако в свое время они были популярным выражением лояльности к советской власти.
Имена-аббревиатуры и лозунги
Период становления СССР ознаменовался настоящим бумом на имена-аббревиатуры и имена-слоганы, которые имели четкую политическую расшифровку. Например, мужское имя Вектор не имеет ничего общего с математикой, а является сокращением фразы "Великий коммунизм торжествует".
Еще более странным является женское имя Даздраперма, которое возникло как сокращение громкого лозунга "Да здравствует Первое мая". Существовал и похожий "календарный" вариант – Даздрасен ("Да здравствует седьмое ноября").
Невероятную популярность в свое время также получило имя Трактор (с женской вариацией Тракторина). Оно появилось в 1923 году на волне энтузиазма после выпуска первого отечественного трактора, символизирующего индустриализацию и прогресс. Еще одно необычное имя — Калерия, имело по крайней мере две идеологические расшифровки: по одной версии, это сокращение от словосочетания "Красная Кавалерия", а по другой – первые буквы лозунга "Красная Армия легко разгромила империалистов Японии".
Даже известное нам имя Рэмбо стало популярным задолго до выхода голливудского боевика, ведь оно было аббревиатурой: "Революция, электрификация, мировой большевизм, октябрь". И, наконец, имя Лелюд, которое звучит довольно сказочно, на самом деле расшифровывалось как сокращение лозунга "Ленин любит людей".
Кроме самых популярных, существовал целый ряд не менее забавных и идеологически насыщенных имен, которые отражали культ вождей, аграрную политику или военную мощь.
- Пофистал – расшифровывается как "Победитель фашизма – Иосиф Сталин", яркий пример культа личности.
- Кукуцаполь – "Кукуруза – царица полей", отражало увлечение аграрной политикой Хрущева.
- Орлетос – "Октябрьская революция, Ленин, труд – основа социализма".
- Дележ – "Дело Ленина живет".
- Догнат и Перегнат – эти имена стали производными от известного экономического лозунга "Догнать и Перегнать".
- Лориэрик – включал целый комплекс идеалов: "Ленин, Октябрьская революция, индустриализация, электрификация, радиофикация и коммунизм".
- Марэнленст – составлено из первых букв фамилий основателей коммунизма: Маркс, Энгельс, Ленин и Сталин.
- Ворс – короткое, но содержательное: "Ворошиловский стрелок", что символизировало воинскую доблесть.
- Кравасил – "Красная армия всех сильней", восхваление Красной армии.
Этот список подтверждает, что в первые десятилетия СССР имена детей были мощным инструментом идеологической пропаганды, превращая обычный акт именования в политический манифест.
OBOZ.UA предлагает узнать и о самых нелепых детских именах в СССР.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.