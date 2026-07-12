Это напоминает тройки НКВД и ведет к авторитаризму: соцсети отреагировали на решение ВС о санкциях против Порошенко

В соцсетях блогеры и лидеры общественного мнения высказывают свои оценки решения Верховного суда, отказавшего в отмене санкций в отношении Петра Порошенко, и предупреждают: это повлияет на европейскую интеграцию и приведет к авторитаризму в стране.

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Блогер и активистка Анна Оскомина отметила, что в Украине сформировался авторитарный режим, который давит на все институты.

"Вижу, как некоторые упиваются злорадством, мол, это же решение того суда, который якобы "реформировал" Порошенко. Дело вот в чём, друзья. Я тоже думала, что авторитаризм невозможен в государстве с сильными институтами. Что, типа, именно крепкие, независимые, профессиональные институты препятствуют разрастанию диктатур. Институты – это не только законы, четкие процедуры и ясные правила. Прежде всего — это люди. А людей можно купить, запугать, шантажировать, уволить. И даже убить. Авторитарные режимы и диктатуры чрезвычайно изобретательны, это настоящие хищники. И поэтому институты не являются бетонным барьером на пути диктатур", – отметила она.

Она также добавила, что в своём посте бывший координатор в Общественном совете по добросовестности Михаил "радостно и злорадно, как озорной ребенок, набросился на Порошенко, мол, ха-ха, а мы еще тогда говорили, что именно Порошенко допустил в новый состав ВС "такую концентрацию коррупционеров, российских граждан, родственников Кивалова и других судебных бонз".

"Я пыталась вступить с Михаилом в диалог и возразить, что Петр Порошенко не принимал в отношении судей единоличного решения, он просто утвердил то, что было отобрано, но, похоже, господин Жернаков увлекся своим злорадным восторгом от того, что ха-ха-ха, я же говорил, – и завалил меня ссылками на списки судей, к которым у Общественного совета добропорядочности в свое время были вопросы. Так вот. Среди списка судей, которых в своё время ГРД "забраковала", нет тех трех судей, которые сегодня отказали Порошенко в иске. Ни к одному из них у ГРД и ВККС никогда не было вопросов", – отметила блогерша.

"То есть это не Порошенко утвердил "испорченных" судей. Это Жернаков в составе Общественного совета добропорядочности рекомендовал их в состав Кассационного суда", – подытожила она.

Украинский политик, дипломат Валерий Чалый отметил, что именно сейчас Украина проходит испытание на соблюдение законности и правосудия, без чего тщетно надеяться на интеграцию в Европейский Союз.

"JUSTICE" наряду с "WAR", скорее всего, станет самым популярным словом в сообщениях об Украине в эти дни и в последующий, довольно длительный, период. На украинском языке его можно перевести как "справедливость", "законность", "правосудие". Именно НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ больше всего "достает" украинцев", – отметил дипломат.

"Что касается законности и правосудия – это то, без чего напрасно надеяться на интеграцию в Европейский Союз. Членство в ЕС – это вопрос внутренней политики, законодательства и практик, а не количества визитов, саммитов и коллективных фото", – подчеркнул Чалый.

"Сейчас мы проходим испытание. Да ещё и в условиях войны! Народ Украины платит и будет вынужден заплатить ещё огромную цену за попытки вернуться к авторитарным, неевропейским моделям. Какую? Увидим только в будущем", – добавил он.

Специалист по аэроразведке и основатель бюро беспилотной авиации Matrix-UAV Юрий Касьянов предупредил, что после такого решения ВС санкции может получить любой гражданин Украины.

"Верховный суд не отменил санкции против Порошенко. Никому не следует радоваться этому, даже ярым противникам пятого президента Украины. Правильным, законным и конституционным решением Верховного суда была бы отмена не только санкций против Порошенко, но и вообще всех санкций против граждан Украины, находящихся в зоне досягаемости украинской правоохранительной и судебной системы. Потому что только следствие и суд могут установить вину и наказать гражданина Украины, который при этом вправе рассчитывать на правовую защиту и состязательность в судебном процессе", – отметил он.

"Когда судьбу гражданина решают пять-шесть эффективных менеджеров, это напоминает тройки НКВД, которые отправили миллионы наших соотечественников на смерть и страдания. Завтра санкции могут быть наложены и на самих судей Верховного суда, и на сам суд как институт. А также на членов СНБО, которые сегодня принимают антиконституционные решения. Каждый из нас может подвергнуться санкциям. И это уже не правовое государство. Это диктатура наглости", – отметил Касьянов.

Украинский экономист и блогер Борис Кушнирук подчеркнул, что реакция общества на подобные незаконные решения судов очень важна.

"Важна реакция общества на решения судей. Если есть основания полагать, что они несправедливы или что имело место внешнее вмешательство в судебный процесс, реакция должна быть максимально жесткой", – подчеркнул он.

"Если этого не будет, то отвратительные решения, подобные принятому решению по иску Петра Порошенко, будут появляться постоянно, с растущей регулярностью", – отметил блогер.