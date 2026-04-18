'Это дается не просто': Буданов высказался о проблемах с мобилизацией в Украине

Украина на протяжении последних шести месяцев стабильно выполняет минимальные показатели мобилизации, хотя процесс остается сложным и напряженным. Основные трудности связаны с продолжительностью войны и снижением мотивации среди населения.

В то же время представители власти уверяют, что ситуация находится под контролем. Об этом заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов в интервью молдавскому изданию.

Проблемы с комплектованием войска являются естественными в условиях длительной войны, которая истощает как ресурсы государства, так и общество. Несмотря на сложности, ответственные структуры смогли адаптироваться к новым условиям и обеспечить выполнение базовых потребностей армии.

Отдельно Буданов обратил внимание на общественный дисбаланс. Ведь значительная часть граждан поддерживает победу в войне, но в то же время избегает участия в мобилизации. Такая тенденция, по его словам, создает дополнительную нагрузку на систему комплектования.

Параллельно в Украине продолжается дискуссия о возможных изменениях в мобилизационной политике. В частности, среди вариантов рассматривается активное привлечение военных пенсионеров и бывших работников силовых структур, что может позволить избежать снижения мобилизационного возраста.

Ранее OBOZ.UA сообщал, в Украине изменили правила подачи документов для получения отсрочки от мобилизации. Правительство обновило процедуры, чтобы упростить процесс и уменьшить нагрузку на территориальные центры комплектования.

