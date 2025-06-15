'Это была ночь ужаса': в МИД обратились к миру после атаки РФ на Кременчуг

В Министерстве иностранных дел Украины обратились к миру из-за продолжения жестоких российских обстрелов. Последний воздушный удар был направлен, в частности, на город Кременчуг Полтавской области: россияне устроили там "ночь ужаса", атаковав энергетику и сельскохозяйственную инфраструктуру.

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Международное сообщество не может закрывать глаза на эти преступления РФ, агрессора следует санкционным давлением и помощью Украине принудить к миру. Соответствующее заявление было обнародовано в официальном аккаунте МИД в сети Х.

"Эта ночь превратилась в ночь ужаса для Кременчуга в Полтавской области, поскольку Россия начала массированную комбинированную атаку с использованием ракет и беспилотников. Мишенями для поражения стали энергетическая и сельскохозяйственная инфраструктура. Взрывы и обломки вызвали пожары, а также повреждения жилых зданий и транспортных средств. К счастью, жертв нет", – описали последствия очередной ночи российского террора в МИД Украины.

Во внешнеполитическом ведомстве Украины вновь обратились к международному сообществу с призывом помочь остановить агрессора, который ежедневно убивает украинцев.

"Россию не остановить только словами. Она понимает только язык силы. Сегодня мир должен ввести сильные санкции, чтобы заставить Россию к миру, а также укрепить обороноспособность Украины для защиты нашего народа", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что РФ за месяц запустила более 2800 дронов по Украине. Он также отметил, что агрессор не желает останавливать убийства, заставить его это сделать можно с помощью "сильных решений".

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