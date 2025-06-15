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"Это была ночь ужаса": в МИД обратились к миру после атаки РФ на Кременчуг

Лилия Рагуцкая
Новости. Общество
1 минута
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'Это была ночь ужаса': в МИД обратились к миру после атаки РФ на Кременчуг

В Министерстве иностранных дел Украины обратились к миру из-за продолжения жестоких российских обстрелов. Последний воздушный удар был направлен, в частности, на город Кременчуг Полтавской области: россияне устроили там "ночь ужаса", атаковав энергетику и сельскохозяйственную инфраструктуру.

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Международное сообщество не может закрывать глаза на эти преступления РФ, агрессора следует санкционным давлением и помощью Украине принудить к миру. Соответствующее заявление было обнародовано в официальном аккаунте МИД в сети Х.

"Эта ночь превратилась в ночь ужаса для Кременчуга в Полтавской области, поскольку Россия начала массированную комбинированную атаку с использованием ракет и беспилотников. Мишенями для поражения стали энергетическая и сельскохозяйственная инфраструктура. Взрывы и обломки вызвали пожары, а также повреждения жилых зданий и транспортных средств. К счастью, жертв нет", – описали последствия очередной ночи российского террора в МИД Украины.

"Это была ночь ужаса": в МИД обратились к миру после атаки РФ на Кременчуг

Во внешнеполитическом ведомстве Украины вновь обратились к международному сообществу с призывом помочь остановить агрессора, который ежедневно убивает украинцев.

"Россию не остановить только словами. Она понимает только язык силы. Сегодня мир должен ввести сильные санкции, чтобы заставить Россию к миру, а также укрепить обороноспособность Украины для защиты нашего народа", – говорится в сообщении.

"Это была ночь ужаса": в МИД обратились к миру после атаки РФ на Кременчуг

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что РФ за месяц запустила более 2800 дронов по Украине. Он также отметил, что агрессор не желает останавливать убийства, заставить его это сделать можно с помощью "сильных решений".

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