Этнический украинец Владимир Челомей: засекреченный создатель советского ядерного щита

Имя Владимира Челомея менее известно, чем имя другого ученого, Сергея Королева, но в развитие ракетостроения – и, как следствие освоение космоса и создание вооружения, имеющего огромное значение и в наши дни – он внес не меньший вклад. К достижениям Владимира Николаевича это умолчание не имеет никакого отношения – его имя в связи с тематикой его работ долгое время оставалось засекреченным и только в наше время возвращается из забвения.

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Среди целого списка выдающихся ученых, занимавшихся вооружением и космической тематикой, Владимир Николаевич занимает особое место как ученый-аналитик. Никита Хрущев, высоко ценивший Челомея, сказал, что он в своей работе "шел не от конструкции к науке, а от науки к конструкции".

Детство в Украине

Владимир Николаевич Челомей родился 17 июня по новому стилю – 30 июля по старому – 1914 года в городе Седлец, который сейчас находится на территории Польши. Его родители, Николай Михайлович Челомей и Евгения Фоминична Клочко, будучи родом из Украины, с началом Первой мировой войны, спасаясь от военных действий, решили вернуться на родину. Семья переехала в Полтаву, где мать работала преподавателем, а отец – сначала инженером, а затем банковским служащим. Маленький Володя учился не только в начальной школе, но и дома. При этом его учителями были известные люди: внучатая племянница Гоголя Софья Николаевна Данилевская, которая учила его литературе и музыке, писатель Владимир Короленко и педагог Антон Макаренко, в трудовой колонии которого одно время работала мать.

Вертикальный научный старт в Киеве

Учебу Владимир начал в семилетней трудовой школе №10 в Полтаве, но спустя три года семья переехала в Киев, с которым долгое время была связана жизнь ученого. Здесь он окончил автомобильный техникум и авиационный институт, на котором – правда, несколькими годами ранее – учился будущий главный конструктор ракетной техники Сергей Королев. Работать по специальности Челомей начал еще будучи студентом, одновременно он занимался научной деятельностью: в 1934 году написал свою первую научную работу, в 1936 опубликовал пособие для студентов, а через два года после окончания института, получив диплом с отличием, защитил кандидатскую диссертацию "Динамическая устойчивость элементов авиационных конструкций". Во время учебы Челомей получал персональную стипендию – 1500 рублей, в то время как оклад профессора института составлял 1200 рублей. Владимир Николаевич также работал в Киевском институте математики Академии наук УССР.

Докторская диссертация, которую пришлось защищать дважды

В 1940 году Челомея, как перспективного ученого, работающего в важной для страны сфере, перевели – как это было принято в те времена – в Москву. Уже через год Владимир Николаевич защитил докторскую диссертацию, которая была почти полностью написала в Киеве, но из-за начавшейся Второй мировой войны она не успела пройти все степени утверждения, связанные с защитой документы оказались утраченными, поэтому Челомей вынужден был снова защищать свою диссертацию – в 1951 году.

ПуВРД и самолеты-снаряды

Во время войны Челомей, к тому времени начальник группы реактивных двигателей Центрального института авиационного моторостроения им. П.И. Баранова, работал над пульсирующим воздушно-реактивным двигателем – пуВРД, который был назван в его честь – "Владимир Челомей". Всего за время работы в ЦИАМ ученый создал, а затем и испытал несколько пуРВД, которые отличались высокой надежностью, но при этом экономили топливо и были относительно дешевы. В сентябре 1944 года Владимир Николаевич, которому в то время было всего 30 лет, возглавил находившийся в подчинении Наркомата авиационной промышленности завод №51, где в его подчинении находилось почти 900 человек. В ОКБ-51 ученый занимался разработкой самолетов-снарядов (первый – на базе трофейной ракетой Фау-1) и малых пуВРД, которые могли бы в необходимый момент резко увеличить скорость самолета. Несмотря на успешный пролет самолетов с пуВРД Челомея на военном параде в Тушино в августе 1947 года, испытания "ускорителей" были признаны неудовлетворительными, из ОКБ-51, которое возглавил конкурент Челомея Серго Берия, ему пришлось уйти.

ОКБ-52

Челомей, получивший к тому времени ученую степень профессора, занялся преподавательской деятельностью – он читал лекции в МВТУ им. Н. Баумана. К работе конструктора ученый вернулся в 1953 году – после смерти Сталина. Владимир Николаевич – по распоряжению самого Лаврентия Берии –занял прежнее место работы, преобразованное в ОКБ-52. Отношения Челомея с всесильным наркомом внутренних дел заслуживают особого внимания. Еще в 1940 году Берия предлагал Владимиру Николаевичу стать резидентом советской разведки в Германии, но Челомей отказался, заметив, что будет более полезным стране в своей – научной сфере деятельности. Среди выдающихся изобретений Челомея в это время – П-5, первая в мире крылатая ракета, крыло которой раскрывалось уже после взлета. После того как она была принята на вооружение, Челомей получил звание Героя социалистического труда. Всего он удостаивался его дважды, также был лауреатом Ленинской и трех Государственных премий. П-5 положила начало работе над целой серией ракет и ракетных комплексов морского и наземного базирования – П5Д, П-6, П-35, П-70, П-7, П-25, П-120, П-500, П-700, П-1000. Они значительно укрепили обороноспособность Советского Союза – по сути дела речь идет о создании так называемого ядерного щита страны.

Работа на космическую отрасль

В конце 50-х годов Челомей начал работать на космическую отрасль – в 1959 году ОКБ-52 приступили к созданию ракеты-носителя. Так появились УР-200, которая – правда, после модифицирования – могла доставить ядерный заряд в любую точку планеты, УР-500, способная выводить на земную орбиту многотонные объекты, УР 500К – в связке с космическим кораблем она предназначалась для пилотируемого облета Луны – результатом стал полет аппарата "Зонд-5", прошедший в штатном режиме 8-14 марта 1967 года. УР-500К была самой используемой ракетой-носителем с ее помощью тяжелые космические аппараты доставлялись на орбиту в течение сорока (!) лет. Под руководством Челомея также были созданы МБР – межконтинентальные баллистические ракеты – УР-100 в нескольких модификациях, и ракеты-носители УР-700 и УР-530 – со временем ее планировалось использовать для полетов на Марс. Одно из важных направлений научной работы Челомея стала советская Лунная программа, в рамках которой были осуществлены полеты нескольких космических кораблей "Союз", также Владимиру Николаевичу принадлежала идея создания околоземной орбитальной станции, которая могла бы стать "домом" и местом работы космонавтов – эта его идея легла в основу пилотируемых станций "Салют" и "Мир". Мечтой ученого было создание космического корабля многоразового использования, но реализовать ее не удалось ни ему, ни другим ученым, занимавшимся космической тематикой – во всяком случае, на данный момент.

Финал жизни и память

В конце жизни Владимира Челомея отстранили от космической отрасли – сказалось его длительное противостояние с министром обороны СССР того времени Дмитрием Устиновым, который как-то заметил, что "Челомей стал чересчур самостоятельным" – этого в советское время не прощали. Выдающегося ученого не стало 8 декабря 1984 года – ему было 70 лет. В Украине на сегодняшний день не так много памятников Владимиру Николаевичу – исключение составляет бюст на алее славы Киевского политехнического института и мемориальные доски на зданиях школы №10 в Полтаве и Национального авиационного университета в Киеве, зато в космосе, покорением которого он занимался долгое время, есть астероид 8608, названный его именем.