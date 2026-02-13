Эти знаки зодиака будут самыми страстными в День святого Валентина

Настоящим воплощением страсти в День святого Валентина будут Скорпион, Лев и Овен. Эти три знака наиболее романтичны, не боятся показывать свои чувства и превратят этот праздничный вечер в незабываемое событие.

Аспекты Венеры и Марса 14 февраля усилят их природную страсть и интенсивность, пишет Madeinvilnius. В этот день будут идеальные условия для романтики и физического влечения.

Скорпион, Лев и Овен не любят фальшивых или навязанных чувств и жестов. Они стремятся к настоящим эмоциям, прикосновениям и моментам. В любви для Скорпиона важна эмоциональная глубина, для Льва — зрелищность и признание, а для Овна — спонтанность и прямота. А вот страсть для них — это часть жизни, а не просто приключение.

Скорпион

Скорпионы страстные в День святого Валентина на эмоциональном, физическом и духовном уровнях. Они создадут чудесную атмосферу – позаботятся об идеальном месте, обстановке и музыке. Это будут свечи, приглушенное освещение и интимная обстановка.

В отношениях Скорпионы в этот день учтут все потребности своего партнера и придумают что-то необыкновенное. Это не просто цветы или конфеты, а романтический ужин, таинственное послание днем или неожиданный сюрприз.

Если вы одинокий Скорпион, для вас это идеальное время сделать шаг навстречу человеку, в которого вы влюблены.

Лев

Романтика в День святого Валентина будет зрелищной. Львы сделают все, чтобы этот день был особенным, незабываемым и идеальным. Они любят что-то грандиозное и выбирают все самое лучшее. Если ужин, то в лучшем ресторане. Подарок будет яркий, дорогой и впечатляющий.

Львы также любят физическую близость и прикосновения. Они держатся за руки, обнимаются, целуются на публике. Они хотят, чтобы все видели, что они с любимым человеком.

Для одиноких Львов – это ваш звездный час. Вы привлечете внимание, где бы вы ни были. Ваша аура в этот день магнетическая.

Овен

Овны в День святого Валентина полны спонтанной и интенсивной страсти. Они долго не планируют и действуют по эмоциям. Овны не романтики по жизни. Поэтому в этот день они скорее пригласят своего любимого человека в неожиданное путешествие или свидание или же просто проведут страстный вечер дома.

Овны в этот праздник хотят физического контакта, а не просто разговоров. Их страсть прямая и искренняя. Они смело показывают свои чувства – поцелуями, объятиями.

Для одиноких Овнов это идеальное время для риска. Они смело познакомятся с кем-то.

Ваш партнер – Скорпион, Лев или Овен?

Если ваш партнер принадлежит к этим знакам, приготовьтесь к насыщенному вечеру. Со Скорпионом позвольте себе быть уязвимыми и открытыми. Со Львом – насладитесь зрелищем и делайте комплименты. С Овном – будьте спонтанными и смелыми.

Все три знака оценят вашу инициативу. Им также нравится, когда их партнер демонстрирует свое желание и смелость.

