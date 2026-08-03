Эти украинские фамилии на самом деле имеют польское происхождение: проверьте список

В Украине довольно много фамилий, имеющих польское происхождение. Среди них – те, которые имеют суффиксы -ск(ий), -цк(ий), -ович, -евич.

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Наличие этих фамилий на определенных территориях сложилось исторически. Подробнее о том, какие довольно распространенные в Украине фамилии на самом деле имеют польское происхождение и на каких территориях их чаще всего можно встретить, рассказывает OBOZ.UA.

Какие фамилии польского происхождения встречаются в Украине

Чаще всего фамилии польского происхождения в Украине встречаются на землях, входивших в состав Речи Посполитой. Они имеют характерные суффиксы -ск(ый), -цк(ый), -ович, -евич.

Одной из таких фамилий является Войцеховский. Она образована от польского имени Wojciech. Сейчас в Украине такую фамилию носят 1324 человека. Больше всего носителей этой фамилии проживает в Киевской области. В реестрах оно упоминается среди шляхты Речи Посполитой, православного духовенства, киевского мещанства и репрессированных.

Еще одной фамилией польского происхождения является Марцинкевич. Она образована от польского имени Marcin. Такое родовое имя упоминается в реестрах среди православного духовенства и киевского мещанства. Носители этой фамилии проживают преимущественно на Волыни и в Киевской области. Она не очень распространена, ведь известно о 376 носителях этой фамилии.

Также одной из распространённых фамилий польского происхождения является Ковалевский. В Украине такую фамилию носят 2384 человека, больше всего носителей этой фамилии проживает в Киевской области. Эта фамилия упоминается в реестрах за 1756 год и, возможно, принадлежала казакам.

Еще одной польской фамилией, которая встречается довольно часто, является Янкевич. Она образовалась от польского имени Janek. В настоящее время известно о 892 носителях этой фамилии, они проживают преимущественно на западе Украины. Также известно, что фамилия Янкевич упоминается в казацких реестрах за 1756 и 1649 годы.

Какие польские имена встречаются в Украине

Иногда в Украине можно услышать польские имена, среди которых, например, Гальшка. Существует версия, что это уменьшительная форма от Елизавета, что означает "Божье обещание". Это имя часто встречалось среди польской шляхты.

Еще одним именем польского происхождения является Домбрувка. Оно, вероятно, связано с природой и может означать "дуб" или "девушка из дубовой рощи". Считается, что носители этого имени отличаются любовью к природе и выносливостью.

Также изредка можно услышать старопольское имя Мешко, оно стало известным благодаря Мешку I, князю, с которого началась польская династия Пястов. Существует мнение, что оно является вариантом имени Мечислав, которое трактуется как "прославленный мечом".

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