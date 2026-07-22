Эти три признака выдают низкую самооценку: проверьте себя

В обществе принято считать, что громкие, властные и доминирующие люди обладают незыблемой уверенностью в себе. Однако психологи всё чаще опровергают этот стереотип.

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Истинная самооценка не имеет ничего общего с громкостью голоса и постоянной потребностью находиться в центре внимания. OBOZ.UA рассказывает, какие признаки выдают низкую самооценку.

Что скрывается за громким поведением

Многочисленные исследования показывают, что стремление к чрезмерному контролю, доминированию и активному привлечению внимания часто оказывается лишь маской, скрывающей глубокие внутренние сомнения.

По-настоящему уверенный в себе человек, будь он экстравертом или интровертом, черпает силу из внутреннего принятия своих достоинств и недостатков, а не из одобрения окружающих. Такие люди спокойно признают ошибки, уважают как чужие, так и свои личные границы и не испытывают жажды постоянного соперничества.

Когда же человек пытается казаться "хозяином положения", он нередко использует психологические защитные механизмы. Эксперты выделили три ключевых модели поведения, которые на самом деле сигнализируют о низкой самооценке:

Сверхкомпенсация и наигранное превосходство. На самом деле эти признаки являются попыткой скрыть свои слабости за гиперболизированным успехом. Такое человек постоянно хвастается достижениями, проявляет высокомерие и обесценивает других, чтобы почувствовать собственную значимость.

Высокомерное поведение служит экраном, за которым человек прячет страх оказаться "недостаточно хорошим".

Постоянный самоироничный юмор. Шутки над собой – это неплохо, но, когда они становятся системными, стоит задуматься. Часто такой человек опережает события и сам высмеивает свои промахи или внешность до того, как это сделает кто-то другой.

В данном случае юмор превращается в эмоциональный щит. Человек стремится взять под контроль собственную уязвимость, защищаясь от потенциальной критики.

Нездоровый перфекционизм. Перфекционизм часто путают с высокой плашкой и здоровыми амбициями, но между ними есть принципиальное отличие. Страх совершить ошибку, восприятие любого промаха как катастрофы и доказательства собственной несостоятельности.

Человек верит, что идеальное выполнение задач – единственный способ заслужить уважение и любовь. В отличие от него, действительно уверенный в себе человек воспринимает ошибки как естественную часть роста и ценный опыт.

Поэтому психологи напоминают, что настоящая уверенность – это не громкие заявления и не безупречность во всём. Это спокойное чувство собственного достоинства, которое не требует постоянных доказательств и демонстраций.

Как сообщал OBOZ.UA, психологи определили три хобби, которые чаще всего выбирают люди с высоким IQ. В этот список вошли увлечения, стимулирующие когнитивные процессы и способствующие развитию навыков, необходимых для эффективного мышления.

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