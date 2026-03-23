Эти ингредиенты точно есть на вашей кухне: как оригинально покрасить пасхальные яйца
Традиционно покраской яиц на Пасху занимаются в Чистый. Самым популярным методом остается использование натуральных красителей, которые дают стойкий цвет и являются вполне безопасными.
Именно поэтому фудблогер Вита Науменко предложила на своей странице в Instagram очень простой и бюджетный способ. Если используете именно его, то получите оригинальные пасхальные яйца без химии.
Ингредиенты
- Яйца – 6 штук
- Куркума – 2 ст. ложки
- Каркаде – 40 грамм.
Способ приготовления
- В кастрюлю с водой кладем белые, хорошо помытые яйца.
- Всыпаем туда куркуму и хорошо перемешиваем.
- Добавляем каркаде и ставим яйца на огонь. Ждем когда яйца закипят и ставим таймер на 10 минут.
- Выключаем и оставляем яйца в кастрюле на 5 часов, а лучше на ночь.Дістаем, слегка промываем и все. Невероятно красивые пасхальные яйца готовы!
Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как с помощью масла сделать оригинальные пасхальные яйца к Пасхе.
