Эти ингредиенты точно есть на вашей кухне: как оригинально покрасить пасхальные яйца

Традиционно покраской яиц на Пасху занимаются в Чистый. Самым популярным методом остается использование натуральных красителей, которые дают стойкий цвет и являются вполне безопасными.

Именно поэтому фудблогер Вита Науменко предложила на своей странице в Instagram очень простой и бюджетный способ. Если используете именно его, то получите оригинальные пасхальные яйца без химии.

Ингредиенты

Яйца – 6 штук

Куркума – 2 ст. ложки

Каркаде – 40 грамм.

Способ приготовления

В кастрюлю с водой кладем белые, хорошо помытые яйца. Всыпаем туда куркуму и хорошо перемешиваем. Добавляем каркаде и ставим яйца на огонь. Ждем когда яйца закипят и ставим таймер на 10 минут. Выключаем и оставляем яйца в кастрюле на 5 часов, а лучше на ночь.Дістаем, слегка промываем и все. Невероятно красивые пасхальные яйца готовы!

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как с помощью масла сделать оригинальные пасхальные яйца к Пасхе.

