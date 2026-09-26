Эти фамилии указывают на то, что ваши предки воевали за Польшу или Османскую империю: проверьте список

Некоторые украинские фамилии могли возникнуть от названий воинских формирований, должностей или родов войск, связанных с Польшей и Османской империей. Их происхождение может быть связано с военной или служебной деятельностью предков в разные исторические периоды.

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Часть таких фамилий сохранилась до наших дней, хотя сегодня они могут быть довольно редкими. Об этом рассказывает лингвист Юлиан Редько.

Фамилии с польскими и тюркскими корнями

Одной из фамилий, которую связывают с польской военной традицией, является Посполитак. Вероятно, она происходит от польского термина pospolite ruszenie – всеобщее ополчение.

В настоящее время в Украине насчитывается 262 носителя этой фамилии, а родственными считаются формы Посполита, Посполит, Посполитаки и Посполитаки.

Происхождение фамилии Ритаровский связывают с польскими рейтарами. Это тяжеловооруженная конница, которая использовала огнестрельное оружие.

Сегодня эта фамилия является чрезвычайно редкой, ведь в Украине ею обладают лишь четыре человека. В то же время она встречается среди представителей шляхты Речи Посполитой.

Другую группу составляют фамилии тюркского происхождения, в частности Чавс и Чаус. Их связывают с названием должности посыльного или служащего при султане. В настоящее время в Украине насчитывается около 80 носителей фамилии Чавс и 1876 – Чаус.

С названием янычаров исследователи связывают фамилии Янчар и Янчаренко. Оба варианта в настоящее время встречаются нечасто: фамилию Янчаренко носят 26 человек, а Янчар – 121. Родственной им считается и фамилия Янчарук, которая сегодня насчитывает 87 носителей.

Напомним, что украинские фамилии нередко сохраняют сведения о роде занятий и особенностях жизни наших дальних предков. Некоторые родовые имена могли быть связаны с гаданием, предсказаниями и народным целительством.

Ранее OBOZ.UA писал о фамилиях, связанных с казацкой элитой. Отдельные родовые имена зафиксированы в исторических реестрах еще с 1649 года, а активное формирование и распространение многих из них приходится на конец XVII – начало XVIII века.

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