У казацкой элиты были такие фамилии: проверьте, есть ли ваша в списке
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Фамилии казацких гетманов и старшины до сих пор можно встретить среди украинцев. Некоторые из них остаются чрезвычайно редкими, например, фамилии Острожский или Радзивилл.
В то же время ряд фамилий, среди которых Кочубей, Корецкий и Яблонский, гораздо более распространены. Об этом сообщает генеалогическое общество "Ридни".
Среди множества украинских фамилий отдельную группу составляют казацкие, которые зафиксированы в исторических реестрах еще с 1649 года. В то же время активное формирование и распространение многих родовых имен приходится преимущественно на конец XVII – начало XVIII века.
Число их носителей существенно варьируется – от нескольких тысяч до единичных случаев.
- Кочубей – более 2800 носителей.
- Корецкий – 2414 человек.
- Яблонский – 1790 человек.
- Тишкевич – 1678 человек.
- Потоцкий – 966 человек.
- Апостол – 723 человека.
- Вишневецкий – 585 человек.
- Безбородько – 468 человек.
- Самойлович – 444 человека.
- Разумовский – 122 человека.
- Скоропадский – 119 человек.
- Любомирский – 104 человека.
- Друцкий – 91 человек.
- Замойский – 169 человек.
- Понятовский – 141 человек.
- Ходкевич – 48 человек.
- Полуботок – 13 человек.
- Чарторийский – 11 человек.
- Радзивилл – всего 3 человека.
- Острожский – всего 1 носитель.
Напомним, что многие украинские фамилии, которые сегодня воспринимаются как вполне привычные, на самом деле имеют польское происхождение. Они появились в результате исторических связей, миграций и длительного культурного взаимодействия между Украиной и Польшей.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские фамилии нередко хранят сведения о жизни и характере наших предков. Некоторые из них могли возникнуть под влиянием сложных обстоятельств, тяжелого труда или пережитых семьей трагедий.
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