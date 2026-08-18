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У казацкой элиты были такие фамилии: проверьте, есть ли ваша в списке

Катя Поплюйко
Новости. Общество
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Иллюстративное фото
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Фамилии казацких гетманов и старшины до сих пор можно встретить среди украинцев. Некоторые из них остаются чрезвычайно редкими, например, фамилии Острожский или Радзивилл.

В то же время ряд фамилий, среди которых Кочубей, Корецкий и Яблонский, гораздо более распространены. Об этом сообщает генеалогическое общество "Ридни".

Среди множества украинских фамилий отдельную группу составляют казацкие, которые зафиксированы в исторических реестрах еще с 1649 года. В то же время активное формирование и распространение многих родовых имен приходится преимущественно на конец XVII – начало XVIII века.

Число их носителей существенно варьируется – от нескольких тысяч до единичных случаев.

  • Кочубей – более 2800 носителей.
  • Корецкий – 2414 человек.
  • Яблонский – 1790 человек.
  • Тишкевич – 1678 человек.
  • Потоцкий – 966 человек.
  • Апостол – 723 человека.
  • Вишневецкий – 585 человек.
  • Безбородько – 468 человек.
  • Самойлович – 444 человека.
  • Разумовский – 122 человека.
  • Скоропадский – 119 человек.
  • Любомирский – 104 человека.
  • Друцкий – 91 человек.
  • Замойский – 169 человек.
  • Понятовский – 141 человек.
  • Ходкевич – 48 человек.
  • Полуботок – 13 человек.
  • Чарторийский – 11 человек.
  • Радзивилл – всего 3 человека.
  • Острожский – всего 1 носитель.

Напомним, что многие украинские фамилии, которые сегодня воспринимаются как вполне привычные, на самом деле имеют польское происхождение. Они появились в результате исторических связей, миграций и длительного культурного взаимодействия между Украиной и Польшей.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские фамилии нередко хранят сведения о жизни и характере наших предков. Некоторые из них могли возникнуть под влиянием сложных обстоятельств, тяжелого труда или пережитых семьей трагедий.

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