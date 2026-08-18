У казацкой элиты были такие фамилии: проверьте, есть ли ваша в списке

Фамилии казацких гетманов и старшины до сих пор можно встретить среди украинцев. Некоторые из них остаются чрезвычайно редкими, например, фамилии Острожский или Радзивилл.

Видео дня

В то же время ряд фамилий, среди которых Кочубей, Корецкий и Яблонский, гораздо более распространены. Об этом сообщает генеалогическое общество "Ридни".

Среди множества украинских фамилий отдельную группу составляют казацкие, которые зафиксированы в исторических реестрах еще с 1649 года. В то же время активное формирование и распространение многих родовых имен приходится преимущественно на конец XVII – начало XVIII века.

Число их носителей существенно варьируется – от нескольких тысяч до единичных случаев.

Кочубей – более 2800 носителей.

более 2800 носителей. Корецкий – 2414 человек.

– 2414 человек. Яблонский – 1790 человек.

– 1790 человек. Тишкевич – 1678 человек.

– 1678 человек. Потоцкий – 966 человек.

966 человек. Апостол – 723 человека.

– 723 человека. Вишневецкий – 585 человек.

585 человек. Безбородько – 468 человек.

– 468 человек. Самойлович – 444 человека.

444 человека. Разумовский – 122 человека.

122 человека. Скоропадский – 119 человек.

119 человек. Любомирский – 104 человека.

104 человека. Друцкий – 91 человек.

91 человек. Замойский – 169 человек.

– 169 человек. Понятовский – 141 человек.

141 человек. Ходкевич – 48 человек.

48 человек. Полуботок – 13 человек.

– 13 человек. Чарторийский – 11 человек.

11 человек. Радзивилл – всего 3 человека.

– всего 3 человека. Острожский – всего 1 носитель.

Напомним, что многие украинские фамилии, которые сегодня воспринимаются как вполне привычные, на самом деле имеют польское происхождение. Они появились в результате исторических связей, миграций и длительного культурного взаимодействия между Украиной и Польшей.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские фамилии нередко хранят сведения о жизни и характере наших предков. Некоторые из них могли возникнуть под влиянием сложных обстоятельств, тяжелого труда или пережитых семьей трагедий.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!