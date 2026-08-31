Эти двум знакам зодиака пора срочно отдохнуть и не стоит рисковать: среди них Рак

Период из 31 августа – время отдыха, при чем пассивного, а также пеших прогулок на природе. Ведь время после полнолуния практически всегда тяжелое, поэтому астрологи рекомендуют в этом период не напрягаться.

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Астрологи советуют двум знакам зодиака всю неделю – с 31 августа по 6 сентября не напрягаться, а посвятить это время себе.

Близнецы

Астрологи рекомендуют Близнецам посвятить время себе. Вам нужно отложить все дела и просто отдохнуть. Проводите время только с приятными для вас людьми, особенно вечером разговор с близкими людьми – лучший вариант для вас.

Рак

Обязательно позаботьтесь о себе, это может быть массаж, спокойная прогулка, позитивный фильм.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов и эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надёжной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право выбора: верить в предсказания или нет.

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