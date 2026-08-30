Эти числа считаются счастливыми: они приносят удачу

Числа окружают нас каждый день, но некоторым из них на протяжении веков приписывали особое значение. В разных культурах определённые числа считаются символами удачи и процветания, поэтому многие люди выбирают их для важных событий.

Видео дня

Для одних это просто случайные числа; для других – символ, который может принести удачу. Вера в существование счастливых чисел присутствует во многих культурах и является частью повседневной жизни. Хотя нет никаких доказательств того, что конкретное число действительно влияет на нашу жизнь, его символика вызывает интерес на протяжении многих лет, пишет OBOZ.UA.

Какие числа считаются самыми счастливыми

Легко придать числам личное значение. Они окружают нас каждый день, поэтому некоторые считают счастливой дату своего рождения, другие – номер квартиры, счёт матча или число, которое появляется в важные моменты жизни. Для многих они являются знаком или "посланием судьбы".

Некоторые числа прочно вошли в культуру как чрезвычайно счастливые. Одно из них – 7. Оно ассоциируется с целостностью и духовностью. Просто вспомните семь дней недели, семь чудес света или семь цветов радуги. В сказках и легендах это число также часто символизирует процветание и исключительную силу.

В Китае число 8 считается самым важным и особенно счастливым. Оно символизирует богатство и удачу, а в изгибе напоминает символ бесконечности. Число 3, напротив, веками ассоциируется с гармонией и самореализацией. Во многих традициях оно носит поистине магический характер, появляясь в мотивах трёх желаний, трёх испытаний и трёх этапов жизни.

Число 9 также ассоциируется с удачей. В азиатских культурах оно символизирует долголетие, а в скандинавской мифологии ему придавали особое значение. Оно связано с мудростью и самореализацией. 12, 22 и 88 также часто считаются счастливыми числами. Однако для многих людей именно личный опыт делает выбранное число их личным символом удачи.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов и эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надёжной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право выбора: верить в предсказания или нет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.