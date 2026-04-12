Эти четыре знака зодиака станут смелее под влиянием Марса в Овне

Один из самых мощных астрологических транзитов 2026 года уже начался. Марс, планета настойчивости и самоутверждения, пронизывает знак Овна с 9 апреля по 17 мая 2026 года. О

Ориентированный на действия Марс проводит около восьми недель в каждом знаке зодиака. В астрологической теории Марс является естественным управителем Овна, что усиливает влияние этой планеты. В этот период Овен, Весы, Рак и Козерог, безусловно, почувствуют ее влияние больше всего, пишет OBOZ.UA.

Овен

Овны, шестинедельное путешествие Марса в Овне – важный транзит, на который стоит обратить внимание. Новые видения от вашего будущего "я" поступают через ваши сны и послания от духовных проводников примерно 12 апреля. Когда вы начнете действовать в соответствии с ними, другие могут оценить это как "слишком мечтательное", "невероятное" или даже "идеалистическое", особенно если вы, кажется, игнорируете эти идеи. Хотя энергия Овна – это импульсивная, лучший способ отстаивать свои видения – это иметь хорошо продуманный план.

Весы

Новый подход к отношениям формируется с момента ухода Сатурна в Овна в начале 2026 года. Когда Марс встречается с этой серьезной планетой 19 апреля, вы замечаете, как эта новая энергия проявляется. Поскольку Сатурн приносит энергию "меньше – это больше", вы можете решить отложить некоторые дружеские отношения, отдав предпочтение тем, кто действительно важен для вас сейчас. Так же, если вы чувствуете, что друг или партнер переступил черту, вы можете вежливо выразить свое желание более прочных границ в ваших отношениях.

Рак

Астрология 2026 года сместила значительную часть внимания на ваш карьерный сектор, Рак. Это привело к значительным изменениям в проектах и уровне производительности. Когда Марс входит в Овна, ваши профессиональные процессы, а также люди, вовлеченные в них, активизируются! С приближением сроков вас могут попросить взять на себя больше ответственности. Как настойчивый кардинальный знак, вы не прячетесь от тяжелой работы, но на этот раз вы можете взвесить последствия принятия большей нагрузки.

Козерог

Те, кто тебе ближе всего, привыкли к твоему сдержанному поведению, зная, что время от времени ты проявляешь свою самую чувствительную сторону. Что ж, Марс в Овне приносит один из таких моментов! Около 20 апреля, когда Марс встретится с Меркурием, Нептуном и Сатурном, могут состояться серьезные разговоры с членом семьи или партнером. Из-за того, что умственная скорость Меркурия сливается с туманом Нептуна, может возникнуть определенная путаница относительно ролей или направления, которое следует выбрать в серьезной ситуации. К счастью, когда апрель подходит к концу, тебя может обрести новое ощущение ясности, и тебе, возможно, придется применить свой приземленный подход, чтобы все исправить.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

