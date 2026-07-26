Эти банки не подходят для консервирования: не используйте их

Успешное консервирование зависит не только от качества самих овощей и фруктов, но и от прочности банок и крышек.

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Узнайте, какие банки не подходят для консервирования, и избегайте этой ошибки, прежде чем вся партия окажется в мусорном ведре, пишет OBOZ.UA.

Речь идет не только о правильном выполнении всего процесса, но и об использовании подходящих продуктов. Качество используемых фруктов и овощей имеет решающее значение, как и качество банок и крышек.

Прежде всего, стоит тщательно осмотреть каждую банку перед использованием. Обратите особое внимание на стекло, поскольку даже незначительные трещины или сколы могут сделать банку непригодной. Деформации могут затруднить надежную герметизацию банок, а трещины — даже незначительные — могут помешать банке выдержать процесс пастеризации. Если у вас есть сомнения по поводу банки, лучше отложить ее, чем выбрасывать продукты.

Некоторые банки также не подходят для консервирования из-за своей необычной формы или тонкого стекла. Некоторые также не подходят из-за неприятных запахов. Сладкое варенье или компот трудно хранить в банке для маринованных огурцов или сельди. Хотя стекло не впитывает запахи так хорошо, как пластик, этот выбор может повлиять на конечный результат.

Выбирая банки для консервирования, также важно обратить внимание на крышки. Крышка отвечает за герметичность. Если использовать её многократно, она может перестать выполнять свою функцию. Лучше всего каждый год покупать новые крышки, подходящие к вашим банкам. Это особенно хорошая идея, если вы обычно используете нож для их открывания.

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