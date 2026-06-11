Эта хитрость 'гарантирует' выкуп билетов УЗ: надо лишь несколько простых шагов

Пассажиры Укрзализныци могут воспользоваться функцией автовыкупа, которая автоматически приобретет билет сразу после появления свободных мест в продаже. Опция особенно полезна для популярных маршрутов.

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Однако доступна не для всех направлений международного сообщения. О возможностях автоматического выкупа билетов и условиях пользования сервисом сообщает издание OBOZ.UA.

Чтобы воспользоваться функцией, необходимо установить или обновить приложение "Укрзализныця: билеты на поезд" до актуальной версии и войти в собственный аккаунт. Одним из обязательных условий является авторизация через Дія.Підпис, который нужно предварительно настроить в приложении "Дія".

После входа пользователь может найти нужный маршрут и дату поездки. Если билетов нет в продаже, система предложит активировать мониторинг свободных мест. Пассажир может отслеживать как конкретный поезд, так и все направление между выбранными станциями.

Для конкретных рейсов доступна функция автовыкупа. При настройке нужно выбрать тип вагона, желаемые места, а также внести данные всех пассажиров. После этого система попросит подтвердить заказ с помощью Дія.Підпису.

Для запуска автоматической покупки необходимо сразу оплатить полную стоимость будущих билетов банковской картой. Если система не найдет подходящих мест или пользователь отменит мониторинг, средства вернут на счет без дополнительных комиссий.

После успешной настройки приложение будет присылать push-уведомления о результатах поиска. Если автовыкуп активирован, билеты будут приобретены автоматически и появятся в разделе "Мои билеты".

В то же время сервис имеет определенные ограничения. Автовыкуп пока не работает для поездов в Польшу и из Польши, за исключением рейсов Интерсити+ и прямого сообщения Киев – Вена. Для этих маршрутов доступны только сообщения об открытии продажи билетов.

В Укрзализныце также советуют не создавать слишком много активных заказов с автовыкупом, ведь средства за каждое бронирование резервируются сразу. Чтобы повысить шансы на успешное приобретение, мониторинг рекомендуют включать как можно раньше, поскольку продажа билетов открывается за 20 суток до отправления в 08:00.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине летний период традиционно является самым активным на железной дороге – 2026 год не стал исключением. Спрос поездки уже значительно превышает предложение и на пике сезона может вырасти до 6-7 пассажиров на один билет.

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