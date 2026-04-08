'Если я это пережил, то могу быть примером': защитник Мариуполя Александр Дидур стал тренером по посттравматическому росту для ветеранов

Морской пехотинец Александр Дидур, который оборонял Мариуполь, пережил тяжелое ранение и 15 месяцев российского плена, сегодня помогает другим военным восстанавливаться и находить новые смыслы после пережитого.

Александр служил в Вооруженных силах Украины с 2016 года. Полномасштабное вторжение встретил в Мариуполе, где вместе с собратьями держал оборону города. В ходе боевых действий он получил тяжелые ранения: многочисленные осколочные поражения, ожоги, переломы и потеря глаза.

"Меня буквально собрали по частям в бункере", – вспоминает военный.

Уже через несколько дней, находясь без сознания, он попал в плен, где провел более года. По словам Александра, именно там произошел его внутренний перелом.

Одним из определяющих моментов стал разговор с другим раненым военным, который потерял мотивацию жить. Тогда Дидур, несмотря на собственное тяжелое состояние, смог поддержать побратима и фактически смотивировать его бороться дальше.

"Я понял: если я это пережил, то могу быть примером для других", – говорит он.

После освобождения Александр прошел длительную реабилитацию. По его словам, важную роль в восстановлении сыграла поддержка семьи и помощь проекта Рината Ахметова "Сердце Азовстали", который обеспечил лечение, реабилитацию и психологическую поддержку.

Сегодня Дидур – тренер по посттравматическому росту. Он прошел специализированное обучение в США и в Украине, в частности по программам "равный-равному", и сейчас работает с ветеранами, которые возвращаются с фронта или из плена.

Он объясняет: многие военные не готовы открываться гражданским специалистам, зато доверяют тем, кто имеет подобный опыт.

"Они видят, что ты это прожил. И тогда открываются", – говорит он.

В "Сердце Азовстали" отмечают: посттравматический рост является ключевым подходом в работе с ветеранами, ведь помогает не только восстановиться после тяжелых испытаний, но и найти новые смыслы и поддерживать других на этом пути. Именно поэтому Александр выбрал путь помощи ветеранам.