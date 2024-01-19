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Александр Кирш
Александр Кирш
Экономист

Блог | Если Цивилизация устала от Украины, то она зря считает себя Цивилизацией

Если Цивилизация устала от Украины, то она зря считает себя Цивилизацией

—Оооо, нам это уже надоело. Сколько можно? Всё никак не могут победить. Нам осточертело с ними делиться. Ещё и эти их дешёвые товары — наши собственные производители остаются без работы! Достали, мы устали! Мир не может из-за них постоянно страдать. У нас свои проблемы [южная граница, мигранты, безработица, инфляция/фелляция, парламентский кризис, фракции/фрикции — ненужное зачеркнуть]…

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Это они — устали! Это они — страдают! Это им — плохо! Пока мы их защищаем. Пока мы на передовой против общего врага. Пока гибнем, пока под обстрелами, пока каждый день не знаем, что с родителями и детьми, пока ужас стал каждодневной реальностью.

Бл*ди толстожопые [нет, извините, зачёркиваю] Солнышки дорогие, а если устанем мы? А если устанет Украина? До Мексики ли, фермеров, глобального потепления вам тогда будет?

Когда идёт жестокая борьба Добра и зла, нейтралов нет. Мир — чёрно-белый. Кому в рай, кому в ад. "Не всё так однозначно" — закончилось 24.02.2022. Кто не с Богом, тот с дьяволом. Кто не за жизнь, тот за смерть.

Если Цивилизация устала от Украины — она не Цивилизация, а обидная ошибка Истории.

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