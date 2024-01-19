—Оооо, нам это уже надоело. Сколько можно? Всё никак не могут победить. Нам осточертело с ними делиться. Ещё и эти их дешёвые товары — наши собственные производители остаются без работы! Достали, мы устали! Мир не может из-за них постоянно страдать. У нас свои проблемы [южная граница, мигранты, безработица, инфляция/фелляция, парламентский кризис, фракции/фрикции — ненужное зачеркнуть]…

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Это они — устали! Это они — страдают! Это им — плохо! Пока мы их защищаем. Пока мы на передовой против общего врага. Пока гибнем, пока под обстрелами, пока каждый день не знаем, что с родителями и детьми, пока ужас стал каждодневной реальностью.

Бл*ди толстожопые [нет, извините, зачёркиваю] Солнышки дорогие, а если устанем мы? А если устанет Украина? До Мексики ли, фермеров, глобального потепления вам тогда будет?

Когда идёт жестокая борьба Добра и зла, нейтралов нет. Мир — чёрно-белый. Кому в рай, кому в ад. "Не всё так однозначно" — закончилось 24.02.2022. Кто не с Богом, тот с дьяволом. Кто не за жизнь, тот за смерть.

Если Цивилизация устала от Украины — она не Цивилизация, а обидная ошибка Истории.