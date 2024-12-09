Никто не должен думать, что главной целью войны России против Украины была оккупация части украинской земли, и войну можно закончить, отдав часть Украинских теретори России. Конечно, сейчас Россия хочет оккупировать и удерживать как можно больше территорий Украины.

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Однако эта оккупация является для России не главной целью. Россия даже не может эффективно использовать свою землю. Когда они начал первую войну против Украины в 2014 году, главной целью Путина было сохранить свою власть в России на всю жизнь, даже после него, чтобы гарантировать, что власть будет продолжена выбранным им преемником. После митинга на Балотной площади в Москве стало ясно, что демократическая оппозиция в России довольно сильна, Путин очень сильно испугался. Майдан, который произошел в Украине, напугал его и окружающих тем, что, если не принять меры, однажды Майдан может произойти и на Красной площади.

Оккупация Крыму и часть Донецкой и Луганской областей 2014 году стало для России страховка от Майдана. Аннексировав часть Украины, российские власти надеялись поднять собственный рейтинг за счет разжигания национальных идеологию внутри страны показать свои имперские амбиций (эта часть плана действительно сработала).Россия хотела втянуть Украину в войну и вызвать недоверие к демократам этой страны. Но все получилось наоборот, после войны украинский народ начал полностью поддержать демократический фронт страны.

С годами рейтинги Путина, которые он собрал в 2014 году под лозунгом "Крым наш", упал, и Алексей Навальный стал сильной альтернативой режиму. Возникла необходимость вновь использовать национальные настроения россиян для поднятия падающего рейтинга. Международные условия также были благоприятны для такой "спецоперации". Особенно не одекватная отношение международного мира к вторжению России в Крым и другие украинские земли в 2014 году, убедило Путина, что он достигнет своих более крупных целей, в том числе геополитических, в войне против Украины на этот раз, не понеся больших потерь. Поэтому, когда Путин начал новую войну против Украины в 2022 году, план стал еще масштабнее и перед ним были поставлены стратегические задачи. Конечно, когда в 2022 году началась война против Украины, одной из целей было дальнейшее укрепление власти Путина внутри страны.

Путина хотел Изменить мировой порядок к многополярному мировому управлению, превратить Россию в один из мировых центров силы, снова разделить мир на сферы влияния между великими державами, принять бывшие советские республики, сейчас в качестве сферы влияния России и достижение фактического контроля над этой обширной географией со стороны России ставилось основной задачей. Согласно плану, "успешное" вторжение в Украину поднимет Россию на следующую ступень и создаст новый статус-кво в мире. Однако героическое сопротивление украинского народа и поддержка союзных западных государств, поставили под сомнение етих планов.

Война России против Украины, которая продолжается уже почти 3 года, вместо того, чтобы усилить Россию, сильно ослабила ее. Россия оказалась в серьезной изоляции и в значительной степени потеряла свое влияние в мире.Россия потерпела стратегическое поражение на Черном море от вооруженных сил Украины. С вступлением в НАТО Швеции и Финляндии Балтийское море фактически стало внутренним морем НАТО, а Россия уже де-факто потеряла Балтийское море без боя. Недавние нападения оппозиционных сил на Башара Асада в Сирии, вероятно, лишат Россию Средиземного моря. Всё это стратегические потери, которые понесла Россия в войне с Украиной.

Россия понесла огромные военные потери в войне против Украины. Вы Украины тоже не мало потери . Международные прессы пишет, что ресурсы - военная мощь Украины на исходе. Но будьте уверены истощение военной мощи России не меньше, чем вы Украине. Да, потенциал России по привлечению солдат на войну в разы больше, чем у Украины.

Однако потери России во много раз превышают потери Украины. Кроме того, за время войны Россию покинуло от 700 тысяч до 1 миллиона потенциальных призывников. Россия вынуждена содержать в качестве стратегических войск еще одну армию такого же размера, как та, что сейчас воюет с Украиной. Большая армия также необходима для защиты авторитарного режима в России. Охраной режима в Росгвардии также занимаются более 300 тысяч потенциальных российских военнослужащих. Россия плане человеческих ресурсов для войны понесла огромные потери и находится в кризисной ситуации.

Российская экономика и финансовая система тоже в кризисе.В такой ситуации победить Россию военным путем вполне реально. Для этого необходимо, чтобы демократическое мировое сообщество продолжали решительно поддерживает Украину. С большим сожалением слежу за мнениями и информацией в международной прессе о том, что некоторые западные союзники Украины устали от российско-украинской войны и что Украина должна добиться мира даже ценой земельных уступок России. Такие уступки всегда усиливали аппетит захватчиков и они планируют оккупировать больше территорий.

В то время, когда военная и экономическая мощь России , ослабленн было бы ошибкой давать России время залечить свои раны и восстановиться. России не следует предлагать такой мир, чтобы российские власти могли преподнести этот мир своему народу как победу. Если такой мир будет предложен России, Путин достигнет хотя бы одной из своих целей и сможет продолжать свою неограниченную власть в России столько, сколько он захочет. В этом случае Путин не откажется от своих "незавершенных" геополитических претензий. Он воспользуется заморозкой войны для восстановления военной мощи России и завершения "незаконченного дела". Он попытается создать антизападную коалицию, защитить и объединить авторитарные режимы по всему миру, создать угрозы Западу, создать расколы внутри НАТО и, если появится такая возможность, завершить "незавершенную" работу на Украине.

Я уверен, что лидеры Украины и ее демократические союзники все это прекрасно понимают. Поэтому сейчас самое время проявить решимость и волю. На наших глазах украинский народ пишет историю. Своей героической борьбой они защитили не только свою Родину, но и демократию и свободу во всему миру. Необходимо помочь им изгнать оккупанта со своей земли и не допустить появления в мире опасного пресидента. Было бы большой ошибкой позволить России, закончить эту войну победой.