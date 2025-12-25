Если подано заявление на отсрочку: могут ли мобилизовать до решения ТЦК

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация, и граждан в возрасте от 25 до 60 лет, у которых нет оснований для отсрочки или бронирования, могут призвать на службу. Если военнообязанный подал заявление на отсрочку в ТЦК, то после этого его не имеют права мобилизовать.

Впрочем, на практике реальное положение дел часто не соответствует требованиям действующего законодательства. Подробнее об этом рассказал юрист Владислав Дерий на портале "Юристи.UA".

К специалистам обратился мужчина, который подал заявление на предоставление отсрочки от мобилизации. Он поинтересовался, возможен ли его призыв на службу в период между подачей документов и принятием решения ТЦК об отсрочке.

"Согласно законодательству – заявление защищает от мобилизации, ведь в соответствии с п. 60 постановления КМУ №560 до принятия комиссией решения военнообязанный не подлежит призыву на военную службу по мобилизации на особый период", – объяснил юрист.

Но есть нюанс

По словам Владислава Дерия, на практике реальное положение дел нередко отличается от законодательных требований, ведь работники ТЦК не всегда придерживаются установленных норм.

Юрист отметил, что в такой ситуации гражданин имеет право подать жалобу в областной ТЦК, Министерство обороны, полицию или обратиться в суд.

Напомним, в Верховной Раде Украины действие режима военного положения и всеобщую мобилизацию продлили до 3 февраля следующего года. К тому времени будут действовать уже привычные общие правила призыва.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине право на отсрочку от мобилизации по уходу за пожилыми родственниками действует по строгим условиям, которые часто становятся сложными для заявителей. Отсрочка возможна только при наличии инвалидности I или II группы у бабушки или дедушки и при отсутствии других родственников, которые могли бы осуществлять уход.

