'Эскулаб' уплатил 149 млн грн налогов и создал 250 новых рабочих мест

Сеть лабораторий "Эскулаб" сообщила о росте зарплат, расширении команды и стабильной налоговой дисциплине по результатам 2025 года.

Компания уплатила в 2025 году 148, 7 млн гривен налогов, включая налог на доходы физических лиц (более 53 млн грн), военный сбор (около 16 млн грн), единый социальный взнос (почти 69 млн грн) и налог на добавленную стоимость. Эти средства поддерживают социальные программы, оборону и инфраструктуру Украины.

Кроме высокого уровня уплаты налогов, в "Эскулабе" существенно выросла средняя заработная плата – по состоянию на февраль она составляет 34,5 тыс. гривен. По данным Государственной налоговой службы, это в 3,5 раза больше, чем в среднем по медицинской отрасли.

"Это не только вклад в развитие страны, но и свидетельство эффективной работы команды из более 1300 специалистов, которые ежедневно обеспечивают качественную диагностику для миллионов украинцев",– отметил совладелец компании Станислав Луговский.

Сегодня "Эскулаб" это более 170 отделений, медицинские центры и 4 лаборатории в восьми областях запада Украины.

"Уплата налогов – это наша инвестиция в будущее Украины, где здоровье нации является приоритетом. За последний год мы создали около 250 новых рабочих мест, а средняя зарплата наших работников на февраль 2026 года составляет 34 500 грн – это мотивирует команду и привлекает таланты", – отметил Денис Мельник, совладелец "Эскулаба".