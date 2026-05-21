Еще один защитник Мариуполя получил квартиру от Рината Ахметова

Защитник Мариуполя Сергей получил ключи от собственной квартиры по программе "Дома", которую Фонд Рината Ахметова реализует в партнерстве с проектом "Сердце Азовстали".

Полномасштабное вторжение Сергей встретил в Мариуполе, где вместе с побратимами до последнего держал оборону города на "Азовстали". В плен он вышел в мае 2022 года и пробыл там до 30 декабря 2024 года. Из-за сверхтяжелых условий и длительного пребывания в неволе состояние его здоровья существенно ухудшилось.

После возвращения в Украину Сергей получил комплексную медицинскую помощь по программе "Здоровье" от "Сердца Азовстали". Он перенес ряд операций, прошел реабилитацию и лечение зрения. Получение собственного жилья стало для него еще одним важным шагом к стабильной жизни. Благодаря этой поддержке отныне он будет иметь возможность жить в комфортных условиях и полноценно восстанавливаться.

"Подарили то, о чем может только мечтать среднестатистический человек в Украине. Это место, где ты сможешь чувствовать себя дома, есть куда всегда возвращаться. Это очень важно", – говорит Сергей.

Защитника по случаю новоселья посетили генеральный директор Фонда Рината Ахметова Ксения Сухова и секретарь наблюдательного совета Фонда Татьяна Кухоцкая. Они пожелали ему скорейшего восстановления и счастливой жизни в новой квартире.

"В рамках Фонда Рината Ахметова есть важная инициатива "Сердце Азовстали". Сергей получил комплексную поддержку. Она помогла ему найти новый путь, понять, что делать дальше – продолжать службу и помогать войску бороться за такую важную победу и мир. Уже более 300 квартир мы передали защитникам Мариуполя. Многие семьи живут в этих квартирах. Это невероятно важная инициатива, которая действительно меняет жизнь", – отметила Ксения Сухова.

"Наши защитники должны знать, что о них помнят, о них заботятся, им помогают и делают все, чтобы они могли восстановить здоровье, вернуться к жизни, работать и строить свое новое будущее", – отметила Татьяна Кухоцкая.

Программа "Дома" предусматривает обеспечение квартирами защитников Мариуполя с инвалидностью I и II группы. За последние три года защитники и защитницы Мариуполя уже получили более 320 квартир от Рината Ахметова. Собственное жилье становится для них не только решением бытовых вопросов, но и важной частью пути посттравматического роста – возвращения к наполненной жизни после боев и плена.