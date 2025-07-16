Еще один портрет Трампа: главный раввин Украины передал президенту США 'особый подарок'. Фото

Главный раввин Украины встретился в Киеве со спецпредставителем американского президента Китом Келлогом. Во время встречи Моше Асман передал американскому посланнику "особый подарок" для президента США Дональда Трампа.

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Как рассказал главный раввин Украины, со спецпредставителем президента США он увиделся на торжественном мероприятии, посвященном Дню украинской государственности. После чего у них "состоялся очень теплый и дружеский разговор на закрытом мероприятии".

"Мы говорили о многих вещах, но, конечно, я отметил суть и важность помощи Украине, и не просто словами или личными историями, а чем-то очень особенным. Я подарил ему подарок для президента США Дональда Трампа – картину с изображением Декларации независимости США вместе с портретом Дональда Трампа. И Кит Келлог пообещал лично передать подарок президенту США", – отметил главный раввин Украины.

Напомним, что Трамп любит такое внимание к своей персоне. Эту личность американского президента хорошо знают подчиненные чиновники в Белом доме, в результате чего там довольно периодически появляются незичные "портреты" Трампа – то в царской короне, то в наряде супергероя и тому подобное.

Но подарок Моше Асмана имеет и более глубокую подоплеку, чем просто желание польстить американскому лидеру.

"Почему именно так? Потому что существование Америки основывается на принципах свободы и равенства, и за это она боролась много лет в тяжелой войне с империей. Так же сейчас и Украина, которая борется за свое будущее с империей. Поэтому эта война – не просто война между Россией и Украиной, это война зла против свободы и равенства. И это должно быть близким каждому американцу", – объяснил главный раввин Украины.

Также Моше Асман предположил, что "искренний, но одновременно сильный человек" Кит Келлог будет еще в Украине "на нескольких мероприятиях", потому что "у нас еще много работы".

Отдельно главный раввин Украины поблагодарил еврейского художника и общественного деятеля Альберта Фельдмана "за прекрасную и очень значимую картину".

Директор Украинско-Израильского Института поддержки гражданского общества им. Голды Меир, председатель попечительского совета музея Шолом-Алейхема Альберт Фельдман по образованию и специальности врач, доктор психологии. Но последние десять лет он позиционирует себя как "изотерапевт", потому что за это время неоднократно работал в программах психологической реабилитации беженцев и защитников Украины. Также он профессионально занимается живописью, является членом израильского и Национального союза художников Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, Моше Асман в позапрошлом месяце посетил США и встретился с рядом влиятельных лиц. В частности, он разговаривал со спецпосланниками США Стивом Уиткоффом и Китом Келлогом.

В свою очередь именно по приглашению Моше Асмана в Украину приезжал пастор Марк Бернс — духовный советник Дональда Трампа. Последний посетил Бучу, Ирпень и Бородянку, где воочию увидел последствия войны и признался, что полностью изменил свое представление об Украине. Бернс признал, что раньше ему, как и многим другим, "промывали мозги" пропагандой.

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