'Не всегда публичные встречи являются самыми результативными': главный раввин Украины рассказал о своей встрече с Уиткоффом в США

Главный раввин Украины Моше Асман в прошлом месяце посетил США и встретился с рядом влиятельных лиц. В частности, он имел разговор со спецпосланником США на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом.

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Об этом Моше Асман рассказал в интервью Укринформу. Он также поделился, с кем еще виделся в Соединенных Штатах, какие темы обсуждались и какие месседжи он пытался донести.

По словам главного раввина Украины, свою миссию он видит в том, что донести правду о нашей стране и усилить ее поддержку.

"Этот визит в США был, без преувеличения, чрезвычайно интенсивным и важным. В течение нескольких дней я имел десятки встреч - с конгрессменами, сенаторами, их советниками, представителями правительства, влиятельными аналитическими центрами и духовными лидерами. И хотя не все встречи можно публично освещать, каждая из них имела четкую цель - донести правду об Украине, разрушить мифы и усилить международную поддержку", – сказал Асман.

Со Стивом Уиткоффом раввин встретился случайно и их разговор был недолгим.

"Встреча с Уиткоффом была случайной, короткой. Но в целом важно понимать: не всегда публичные встречи являются самыми результативными. Часто ключевую роль играют именно советники и помощники, которые готовят решения и формируют позицию политиков. Именно с такими людьми я вел много содержательных разговоров", – рассказал Моше Асман.

По его словам, одной из ключевых стала встреча с новоизбранным конгрессменом Рэнди Файном. Асман отметил, что это человек с украинско-еврейскими корнями и сильной моральной позицией.

"Его поддержал лично Дональд Трамп, что свидетельствует о его весе. Мы обсудили не только политические, но и духовные измерения войны. Я пригласил его посетить Украину - и услышал искреннее "да", – поделился раввин.

Также Моше Асман присутствовал на слушаниях международного комитета Сената, где выступал госсекретарь Марко Рубио. Он имел возможность почувствовать, "как в Вашингтоне идет серьезная борьба за политическую волю". По словам Асмана, среди конгрессменов есть те, кто искренне поддерживает Украину, и те, кто сосредотачивается только на внутренних проблемах.

"Я делаю все возможное: встречаюсь с разными политиками, объясняю, убеждаю. Не все из них сразу понимают, что происходит. Есть те, кого инфицировала российская пропаганда. Но я говорю с ними, показываю правду, делюсь фактами, личными историями - и вижу, как меняется их отношение. Это самое ценное", – отметил главный раввин Украины.

Он отдельно упомянул о встрече с группой влиятельных пасторов, которые являются духовными лидерами, формирующими мнение миллионов.

"Мы говорили о моральной ответственности перед лицом зла. И многие из них стали настоящими друзьями Украины", – говорит Моше Асман.

Он также встретился с министром внутренних дел США Дагом Бергомом и с генералом Майклом Флинном, который хотя и не занимает официальной должности, "но его слово важно для Трампа"

Таких людей много, говорит Моше Асман. Он считает, что нужно работать с каждым, кто имеет влиятельный голос.

"Я постоянно подчеркиваю: эта война – не только наша. Украинцы сегодня гибнут за общие ценности, за свободу, которую защищает и Западный мир. Поэтому нельзя уставать, нельзя отворачиваться, когда где-то рядом гибнут люди", – подчеркнул главный раввин Украины и отметил, что его голос был услышан в США.

Как сообщал OBOZ.UA, по приглашению Моше Асмана в Украину приезжал пастор Марк Бернс - духовный советник президента США Дональда Трампа. Он посетил Бучу, Ирпень и Бородянку, собственными глазами увидел последствия войны и признался, что полностью изменил свое представление об Украине. Бернс признал, что раньше ему, как и многим другим, "промывали мозги" пропагандой.

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