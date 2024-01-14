Энергетики ДТЭК вернули свет после обстрелов 7 тыс. семей Донецкой области

12 и 13 января энергетики ДТЭК вернули свет жителям 8 населенных пунктов Донецкой области, пострадавших от обстрелов врага. Снова с электроснабжением более 7 тысяч семей.

Видео дня

Об этом сообщают в ДТЭК.

В Донецкой области продолжаются активные боевые действия. Постоянные разрушения испытывает инфраструктура региона, повреждаются сети и оборудование.

"Несмотря на постоянную опасность, специалистам ДТЭК Донецкие электросети в течение двух суток удалось вернуть электроснабжение 7013 семьям в 8 населенных пунктах Донбасса", – отметили в компании.

Напомним, ранее сообщалось, что за первую неделю 2024 года энергетики ДТЭК возобновили электроснабжение в домах почти 554 тыс. семей в 188 населенных пунктах Донецкой, Днепропетровской, Киевской областей и Киева, обесточенных из-за вражеских обстрелов.