Энергетики ДТЭК ликвидировали последствия обстрелов и возобновили электроснабжение для 5 тысяч семей

За сутки энергетики ДТЭК вернули свет 5 тысячам семей в 11 населенных пунктах Донецкой области. Об этом сообщили в ДТЭК.

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"За 18 августа аварийно-ремонтные бригады ДТЭК Донецкие электросети смогли возобновить электроснабжение в 11 населенных пунктах, обесточенных из-за боевых действий. Снова с электричеством почти 5 тысяч семей в Донецкой области", – говорится в сообщении.

Отмечается, что энергетики делают все возможное для скорейшего восстановления электроснабжения прифронтового региона, как только это становится возможным.

Напомним, в июле ремонтные бригады ДТЭК вернули свет для 298 тысяч семей, оставшихся без электроснабжения из-за российских обстрелов в Донецкой, Днепропетровской, Одесской и Киевской областях.