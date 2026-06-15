Ему навсегда останется 27: в Донецкой области погиб защитник из Запорожской области. Фото

В Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб украинский военнослужащий из Запорожской области. Ему было всего 27 лет.

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Защитник отдал жизнь, защищая Украину от российской агрессии. Об этом сообщил Михайловский сельский совет.

Во время боевых действий вблизи населенного пункта Константиновка Краматорского района Донецкой области погиб сержант Максим Владимирович Косарь, 1999 года рождения. Военный погиб, выполняя служебные обязанности и защищая территориальную целостность и независимость Украины.

В общине, откуда он родом, отметили, что Максим Косарь был предан военной присяге, мужественно выполнял свой долг и до последнего оставался на передовой.

10 июня 2026 года в селе Богатыревка состоялось прощание с погибшим воином. Кортеж с телом павшего Героя проследовал от въезда в населенный пункт со стороны трассы, от конца улицы Молодежной до дома №80.

Жители общины вышли, чтобы образовать живой коридор чести и достойно проводить Защитника в последний путь.

После прощания Максима Косаря похоронили на кладбище села Богатыровка.

"Михайловский сельский совет выражает искренние соболезнования родным, близким, друзьям и сослуживцам Максима Владимировича. Вечная память и слава Герою Украины!" — добавили в общине –.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно подтвердилась гибель Героя из Николаевской области, который считался пропавшим без вести с 2024 года. Артур Каричковский погиб в конце ноября в Донецкой области в возрасте 30 лет.

Также трагическая весть на днях пришла в Тернопольскую область: там прощаются с 26-летним воином Павлом Гунько. Жизнь защитника оборвалась 25 декабря прошлого года в Сумской области.

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