Ему навсегда будет 35: в боях на Покровском направлении погиб защитник из Хмельницкой области. Фото

В боях за Украину погиб защитник из Хмельницкой области Сергей Сплавский. Он стал в ряды украинской армии в июне 2023 года.

Жизнь Героя оборвалась 8 февраля 2024 года на Покровском направлении, смерть воина подтвердили лишь недавно. Трагическую весть сообщили в Дунаевецкой территориальной громаде.

Что известно о Герое

Родился Сергей Сплавский 19 октября 1988 года в селе Слободка Гирчичнянская.

В ряды Вооруженных сил Украины он стал с 29 июня 2023 года. Служил в должности старшего стрелка-оператора.

"Он был светлым и искренним человеком, настоящим сыном своей земли, который до последнего вздоха оставался верным Присяге и Родине", – отметили в Дунаевецкой громаде.

Жизнь воина оборвалась в ночь на 8 февраля 2024 года вблизи населенного пункта Победа на Покровском направлении. С тех пор он в течение длительного времени считался пропавшим без вести.

"Прошло полтора года мучительной неизвестности, и только теперь Герой возвращается домой, чтобы обрести покой на родной земле. Но родители, сестра и брат так и не дождались его живым. Его сердце перестало биться, но мужество и преданность навсегда останутся в памяти громады. Сергей оставил нам пример настоящей любви к Украине — любви, что сильнее смерти. Мы склоняем головы в глубоком уважении и сочувствии перед его семьей. До земли кланяемся Герою, благодаря за защиту. Вечная память тебе, Воин. Пусть в мире покоится твоя добрая душа. Помните, какой страшной ценой достается для нас каждый новый день", – отметили на малой родине воина.

В Дунаевецкой общине отметили, что дополнительно сообщат о времени и месте захоронения Сергея Сплавского.

