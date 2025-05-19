Ему навсегда будет 29: в Ривне попрощались с добровольцем, который погиб на Торецком направлении. Фото

На Торецком направлении 5 мая погиб Александр Кравчук, 29-летний боец ВСУ. Герой родился в городе Ривне; к войску он присоединился как доброволец в марте 2023 года.

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В его машину попал российский дрон, пишет "Суспільне". У мужчины остались жена, трехлетняя дочь, мама, бабушка, сестра и брат.

Простились с Кравчуком в центре Ривного на площади Независимости 19 мая.

Кравчук учился в местной школе №28, а затем перевелся в школу №26, где усиленно занимаются спортом. Юношей играл в младшей лиге футбольного клуба "Верес".

Далее обучение в Ривненском колледже экономики и бизнеса, работал поваром в местном ресторане.

Он был членом Евангельской церкви города Здолбунов "Источник жизни".

"Мы приходили в гости и запомнилась его улыбка. Он всегда с улыбкой встречал, провожал. Мы спокойны в том, что он с Богом, и теперь хочется быть поддержкой для его жены и дочери. Будем поддерживать Машу и Эрику, поэтому сейчас мы здесь. Хочется их обнять", – рассказала знакомая воина Светлана.

Капеллан Александр Калинский отметил, что последний раз виделся с защитником 16 апреля в Краматорске. "У него было причастие, общались с ним. Это Божий человек с большим сердцем", – отметил он.

Капеллан добавил, что в свое время Кравчук спас двух своих друзей, когда российский дрон влетел в машину – он был единственным, кто остался цел.

"Он перевязал Илью, нашего парня из Белой Криницы, оказал ему необходимую помощь. И второго парня тоже поддержал. Он для нас Герой, который проявил характер своего спасителя. Он – тень Христа, который не пожалел и отдал свою жизнь за других", – добавил Калинский.

Как писал OBOZ.UA, ранее на Сумщине попрощались с полицейским Александром Завгородним, который отдал свою жизнь в боях за родную землю. Герой погиб в результате российского удара FPV-дроном на поле боя.

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