Ему навсегда будет 25: в Сумах попрощались с защитником, который погиб во время выполнения боевого задания. Фото

В Сумах 16 июля провели в последний земной путь молодого воина Виталия Курипку, который погиб на передовой в родном крае. Он продолжал воевать за свободу и независимость Украины после двух ранений, полученных на Харьковском направлении и Курщине.

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Защитнику навеки осталось 25 лет. О потере сообщил Сумской городской совет.

Виталий Сергеевич Курипка родился 30 августа 1999 года. Его знакомые рассказывают, что это был хороший парень, который имел талант успокоить человека, дружить. Он придерживался человеческих законов, никогда никого не подводил, а еще имел хорошее чувство юмора.

"Запомнился очень жизнерадостным человеком, полным жажды жизни. Я считаю, что в этот день он бы наоборот не хотел, чтобы мы плакали, он бы хотел, чтобы мы продолжали жить, старались на благо общества, на благо друг друга. Он хотел бы, чтобы мы все были счастливы", – отметила знакомая защитника.

Другая знакомая Виталия добавила, что он был очень чувственным человеком, внимательным, всегда шел на помощь.

"Он так загорелся борьбой за свободу Украины, за жизнь гражданских, тех, кто потерял свое здоровье, или тех, кто по другим причинам не может воевать. Поэтому он считал, что должен продолжать эту борьбу и воевать за нашу соборную Украину", – рассказал в комментарии "Суспільне" боевой побратим воина Григорий.

По его словам, только за неделю до того, как погиб, Виталий вернулся после второго ранения, был переведен из БПЛА в разведывательное подразделение, выполнял боевые задачи как положено.

Погиб воин 10 июля 2025 года, по сообщению горсовета, на Сумском направлении.

"Мой отец похоронил своего сына. Война вырвала часть нашей семьи. Сын стал Героем. А отец – символом силы, которую невозможно описать словами. Вечная память брату. Бесконечное уважение отцу", – написала в Facebook Мария Курипка.

16 июля в Церкви Двенадцати апостолов в Сумах отпели погибшего на российско-украинской войне воина. После церковной службы гроб с телом защитника земляки встретили на коленях и склонив головы. Погребальный кортеж поехал на Барановское кладбище, где Виталия Курипку похоронили на Аллее Славы.

Как сообщал OBOZ.UA, 16 июня 2025 года во время стрелкового боя вблизи села Юнаковка на Сумщине погиб солдат Дмитрий Квасневский с Днепропетровщины. В мирной жизни мужчина работал на металлургическом комбинате, а на войне был наводчиком десантно-штурмового отделения.

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