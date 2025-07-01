Ему навсегда будет 24: в боях на Покровском направлении погиб защитник с Прикарпатья. Фото

На фронте погиб молодой воин, разведчик Владислав Калан из Ивано-Франковской области. Он служил во взводе из рядов батальона "Бовки Да Бинчи" 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.

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Жизнь защитника оборвалась через неделю после того, как ему исполнилось 24 года. О потере сообщил городской глава Долинской территориальной громады Иван Дырив в Facebook.

Калан Владислав Романович, 22.06.2001 года рождения, был родом из города Долина. В рядах ВСУ солдат служил оператором отделения радиоразведки разведывательного взвода воинской части А4921. Побратимы звали его по позывному "Француз".

Защитник мужественно выполнял воинский долг на Покровском направлении и погиб 28 июня 2025 года в боях вблизи населенного пункта Муравака Покровского района Донецкой области.

"Это страшная потеря для всей Долинской громады. Мы склоняем головы в скорби перед семьей и близкими защитника. Искренне соболезнуем родным и близким Владислава. Вся наша боль и благодарность – вместе с вами. Память о Герое навсегда будет жить в сердцах", – отметил мэр.

О дне и времени встречи тела защитника землякам будет сообщено дополнительно.

Как сообщал OBOZ.UA, в бою на фронте погиб 22-летний воин Роман Добровольский из Ивано-Франковской области. Парень ушел на войну по собственному желанию, у него остались родители и невеста.

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