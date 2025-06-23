"Война безжалостно забирает лучших": на фронте погиб 22-летний защитник с Прикарпатья. Фото

В бою на фронте погиб украинский воин Роман Добровольский из Ивано-Франковской области, которому было всего 22 года. Парень пошел на войну по собственному желанию, у него остались родители и невеста.

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О потере сообщили знакомые защитника и в Бурштынском ТЭК, где он учился. Яблунивская территориальная громада известила, что о дате и времени встречи Героя землякам скажут дополнительно.

Добровольский Роман Владимирович, 04.04.2003 г. р., был уроженцем села Стопчатов Косовского района Прикарпатья. Он окончил Бурштынский торгово-экономический колледж по специальности "Пищевые технологии".

"Сердце рвется на кусочки, разум отказывается принимать потерю... Боже, почему забираешь таких прекрасных молодых людей? Навсегда в памяти, искренний, добрый! Спасибо, что был моим студентом! Вечная и светлая память, Роман! Царство небесное, светлая память! Искренние соболезнования родным!" – написала в Facebook преподаватель Людмила Стельмах.

Друг погибшего защитника отметил, что тот сам пошел на войну – без принуждения, по совести, потому что верил в справедливость, в Украину, в то, что стоит стоять за правду до конца.

"Роман был одним из самых светлых людей, которых я знал. Искренний, честный, добрый, с большой улыбкой и открытым сердцем. Вся жизнь впереди... И такая жестокая потеря. Сочувствую его родителям, невесте, близким... Нет слов, чтобы уменьшить эту боль. Но есть память. И есть благодарность. Ты останешься моим другом навсегда, ДРУГ. Спи спокойно... Светлая тебе дорога, брат. Пусть Небо примет тебя среди своих ангелов", – написал Борис Коцур.

Молодой защитник был искренним, мужественным, полным надежд и планов на будущее, которое он защищал ценой собственной жизни. Роман Добровольский погиб 20 июня 2025 года во время выполнения боевого задания на передовой.

"Это невосполнимая потеря для семьи, собратьев и всей общины... Искренние соболезнования родным и близким. Склоняем головы в скорби и благодарности. Память о нем будет жить в сердцах навсегда", – отметили в громаде.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания на Херсонщине погиб 44-летний воин Оскар Альенс с Прикарпатья. Он служил в должности старшего механика-водителя механизированной роты в одной из бригад ВСУ.

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