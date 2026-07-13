Ему было всего 25: на войне погиб защитник с Прикарпатья Петр Матейко. Фото

На войне погиб защитник из Ивано-Франковской области Петр Матейко. Выпускник факультета истории, политологии и международных отношений Карпатского национального университета имени Василия Стефаника в июне прошлого года вступил добровольцем в ряды Вооруженных сил Украины.

Видео дня

11 июля этого года Петр Матейко погиб при выполнении боевого задания в Запорожской области. О потере сообщили в Карпатском национальном университете и на Бурштынской ТЭС.

Что известно о Герое

"Карпатский национальный университет имени Василия Стефаника с глубокой скорбью сообщает о гибели выпускника факультета истории, политологии и международных отношений Петра Матейко", – говорится в сообщении Карпатского национального университета.

В альма-матер воина рассказали: Петр родился 11 ноября 2000 года. После учебы в университете он, как следует из сообщений в сети, некоторое время работал учителем истории.

"Его особой страстью была история. Петр жил ею, увлекался каждой страницей прошлого и умел так увлекательно рассказывать, что слушать его можно было бесконечно. Именно поэтому после окончания школы он выбрал путь педагога, учился в Прикарпатском университете, а впоследствии и сам стал учителем истории, передавая свои знания детям", – написали на странице лицея № 16 Ивано-Франковского городского совета, где в свое время учился Петр.

"Бывшим сотрудником" назвали воина в посте на странице лицея №19, где также рассказали о невосполнимой утрате.

В скорби по поводу гибели Петра Матейко – и коллектив Бурштынской ТЭС.

"На войне погиб наш коллега – Петр Матейко, сотрудник механической службы ДТЭК Бурштынской ТЭС. Еще недавно он работал рядом с нами – был частью энергетического коллектива. В июне 2025 года он добровольно сменил рабочую одежду энергетика на военную форму и встал на защиту Украины. Петр служил старшим оператором беспилотных авиационных комплексов батальона беспилотных систем одной из воинских частей Вооруженных Сил Украины", – говорится в сообщении на странице ДТЭК Бурштынской ТЭС в Facebook.

С 2018 года Петр Матейко присоединился к движению "Карпатская Сечь".

"Выполняя боевое задание, наш друг и побратим Петр "Историк" Матейко обрёл вечную жизнь в бою. Ему было всего 25 лет. В рядах Карпатской Сечи с 2018 года. Преподавал историю Украины в школе. Не ограничиваясь школьным классом, организовывал открытые лекции. Делился знаниями и убеждениями с теми, кто следовал за ним. До последнего оставался верным Украине. Невосполнимая утрата для родных, для детей, которых он учил любить свою историю, для Карпатской Сечи и для всего националистического движения Украины", – говорится в сообщении.

Жизнь воина 11 июля оборвал вражеский дрон в Пологовском районе Запорожской области, где Герой до последнего вздоха защищал родную землю.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области погиб военный из Днепропетровской области. Игорь Коринь погиб 1 июля 2026 года во время выполнения боевого задания вблизи Щурово в Донецкой области. У него осталась дочь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!