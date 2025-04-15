Эля лежала на земле прикрыв голову руками, а в спине была дырка: что известно о владельцах синего самоката из Сум, которые пострадали во время взрыва

Фото детского синего самоката, который остался одиноко стоять 13 апреля на площади в центре Сум после российской ракетной атаки баллистикой, облетело все соцсети и СМИ. Как мы выяснили, маленькая владелица самоката Кирочка Рудыка жива. А ее мама с 6-летней сестричкой Элей – в реанимации. Девочка получила серьезные ранения и ей еще предстоит долгая реабилитация.

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Только отъехали – и раздался второй взрыв

В то утро, 13 апреля, мама Виктория Рудыка с годовалой Кирой и 6-летней Элей пришли погулять в центр Сум, а старшая 12-летняя дочь отправилась на занятия в балетную школу.

Погода была солнечной. Но прошло совсем немного времени, как прозвучала воздушная тревога, а вслед за ней раздался первый взрыв баллистической ракеты.

"Когда я узнала, что случилось в Сумах, открыла интернет и увидела на фото маленький синий самокат, то сразу поняла, что это нашей внучки. Мы этот самокат подарили Кирочке на день рождения, когда ей исполнился годик", – вспоминает бабушка Наталья Рудыка.

Женщина рассказывает, что Виктория всегда учила детей в случае прилета падать на землю и закрывать голову руками. После первого взрыва она нашла Элю именно в таком положении – на земле, а руками девочка прикрыла голову.

Но в спине у ребенка была дырка. Мама детей Виктория очень благодарна людям, которые в те минуты спасли их. Она держала на руках маленькую дочку и старалась зажать рану средней дочери.

В это время из магазина "Дары моря" выбежали две женщины, они взяли Киру, чтобы мама смогла заняться вторым ребенком. Подъехал мужчина на бусе, их посадили в машину, и водитель повез их в больницу. Буквально через пару минут, когда они отъехали от площади, раздался второй взрыв. Это – вторая баллистика с кассетным зарядом, которая убила еще больше мирных людей.

Эле предстоит долгая реабилитация

Сейчас маленькая Кира находится дома с другой бабушкой. По словам Натальи Рудыки, у внучки и ее мамы контузии. Кроме этого, у девочки стресс, пока она очень вялая, ей еще придется работать с психологами.

А Эля с мамой в реанимации. Осколки российской ракеты пробили девочке легкое, трахею, бронхи, повредили ключицу, два ребра. Кости сильно раздроблены.

Врачи уже провели ей операцию. Она сама дышит, ей постепенно снимают трубки. Сегодня она уже попила воды и поела немного каши, разговаривает и даже пошутила. Девочка все помнит, что с ней произошло. Но врачи на вопрос, скоро ли Элю переведут из реанимации, отвечают, что об этом еще слишком рано говорить.

В любом случае девочке предстоит пройти еще долгую реабилитацию.

Мама Виктория в соцсетях просила вернуть синий самокат. Как выяснилось, он нашелся, его забрала с места взрыва знакомая семьи, она работает неподалеку и принимала участие в уборке площади.

"Она позвонила мне на следующий день и сказала, что самокат стоит у нее в рабочем кабинете, как только она сможет, то передаст его семье", – говорит бабушка.

Родные и друзья семьи объявили сбор средств на реабилитацию пострадавших детей. Если кто-то хочет помочь, то может это сделать, перечислив средства на карточку 5363542014672266 или на банку по ссылке https://send.monobank.ua/jar/iDAeeLjzp