Елена Блаватская – знаменитый медиум из Днепра: какие предсказания сбылись

Основательница Теософского общества, автор "Тайной доктрины" и других эзотерических трудов, опубликованных в 15-ти томах собрания ее сочинений, религиозный философ, медиум, литератор, публицист, оккультист, спиритуалист и просто самая загадочная и мистическая женщина XIX века Елена Блаватская имеет гораздо больше связей с Украиной, чем это может показаться на первый взгляд. Ее род уходит корнями в историю нашей страны на несколько веков – вплоть до эпохи Киевской Руси.

Наследница Михаила Черниговского и Юрия Долгорукого

Елена Блаватская родилась в городе Екатеринославе (ныне – Днепре) 12 августа по новому стилю (31 июля по старому) 1831 года в доме, принадлежащем родителям ее матери Елены Ган, в девичестве Фадеевой. По мнению одного из иностранцев, посетивших в то время Екатеринослав, город производил на приезжего странное впечатление: широкие и длинные улицы, на которых было мало людей и еще меньше домов, которые находились на большом расстоянии друг от друга. Единственным украшением Екатеринослава путешественник счел Днепр и живописные холмы, которые его обрамляли.

Род Блаватской по материнской линии был не только древним, но и почтенным – он восходил к эпохе Киевской Руси, точнее к Великому князю Михаилу Черниговскому, (в семье бережно хранился принадлежавший ему крест) нашедшему свою смерть в Золотой Орде – его замучили за отказ поклониться языческим идолам. Среди предков Блаватской также были киевский князь Юрий Долгорукий и представительница знатного французского рода Генриетта де Бандре дю Плесси. Бабушка Елены Петровны не только владела пятью языками, прекрасно рисовала, пела и играла на фортепиано, как следовало любой девушке из приличной семьи, но и интересовалась естественными науками – ботаникой, зоологией, геологией, археологией и нумизматикой. Она собрала замечательную коллекцию монет и состояла в переписке с известными европейскими учеными того времени. Мать, Елена Ган, была популярной женской писательницей, печатавшаяся под псевдонимом "Зинаида Р-ва (Резникова)". Отец – капитан конной артиллерии Петр Алексеевич фон Ган – принадлежал к родовитой фамилии фон Роттенштейн-Ган, происходившей от германских рыцарей. Несмотря на блестящее образование и добродушный характер, он интересовался преимущественно охотой, скачками и зваными обедами. Петр Алексеевич был на 12 лет старше жены, поэтому общего языка родители Блаватской не нашли, в результате романы "Зинаиды Р-ва" повествовали, в основном, о тяжелой доле женщин, не нашедших счастья в семейной жизни. Дом, в котором появилась на свет Елена Петровна, известный как "дом Фадеевых", сохранился до наших дней – он находится на улице, которая сейчас носит имя Ярослава Мудрого.

Кочевая жизнь семьи военных

Свою дочь Петр Алексеевич Блаватский увидел только через полгода – когда она родилась, он находился на службе в Польше. Жизнь семьи военнослужащего всегда была кочевой, потому в детстве Елене удалось пожить в нескольких украинских городах – Романькове (ныне входит в состав Каменского), Оскопе, Умани, Полтаве, Опошне и Одессе, в которую семья приезжала несколько раз, пока не купила себе имение неподалеку, а в самом городе поселились их родственники. Часто бывала она и в родовом поместье Ганов Шандровке, расположенной вблизи Екатеринослава, где жила ее бабушка по отцовской линии и брат отца, офицер Алексей, во время революции эмигрировавший в США.

Смерть матери и переезд в Саратов

Мать Блаватской часто болела, но когда врачи говорили, что ей нужно беречь себя и перестать писать, неизменно отказывалась – она мечтала дать дочерям (у Елены была еще сестра Вера) хорошее образование, а других средств, кроме тех, что давало литературное творчество, у нее не было. Блаватская, уже будучи взрослой, вспоминала, что в детстве чаще всего видела мать работавшей за письменным столом, который был отделен от остальной комнаты ширмой.

Блаватская всегда много читала и, поэтому гувернантки, которых нанимали для Лели, как звали в семье Елену Петровну, и Веры, не могли ей рассказать ничего нового. Что до житейской мудрости, то ее она постигала благодаря солдатам, которые часто были ее "няньками": именно у них, по словам сестры, она научилась называть вещи своими именами – иногда выражения, которые она при этом использовали, были, как говорится, не комильфо. Блаватская всегда бунтовала против дисциплины, даже если это касалось всего лишь расписания домашних уроков, не признавала никаких авторитетов и обожала путешествовать – сказались частые переезды семьи с места на место: в общем, характер у нее был скорее мужским, чем женским.

Весной 1842 года не стало матери Блаватской, Елена Андреевна, которой было всего 28 лет, умерла от скоротечной чахотки. Она была похоронена на Старом одесском кладбище, на месте которого сегодня находится парк – ее могила, как и могилы сестры Блаватской Веры и ее сына Валериана, а также других родственников, утеряны. Лелю, которой на тот момент было всего 11 лет, забрали в Саратов бабушка и дедушка по материнской линии.

Эзотерическая литература, потусторонний мир и таинственный индус

Благодаря им девочки получили блестящее домашнее образование, в том числе, и выучила несколько языков, познакомилась с выдающими людьми того времени, которые часто бывали в доме, - например, историком Николаем Костомаровым и писательнице Машей Жуковой. Но самые счастливые свои часы девочка проводила в огромной, собранной дедом библиотеке, где ее интересовали преимущественно книги эзотерического и мистического содержания. Блаватская всегда считала себя особенной – она была уверена, что ей открывается то, что для других является тайной, и она может "общаться" с потусторонним миром и теми, кто в нем обитает. Своей сестре Леля говорила о том, что видит и слышит то, что не видят и не слышат другие. Тогда же в ее рассказах начал фигурировать таинственный индус, которого Блаватская называла Хранителем – являлся ей в самых неожиданных ситуациях и часто спасал от опасности – окружающие считали это не более чем фантазией юной девушки.

Сбежавшая невеста

В 18 лет Блаватская вышла замуж за 40-летнего вице-губернатора Эриванской провинции Никифора Блаватского. Мужа девушка не любила, поэтому сбежала от него через три месяца совместной жизни, но от него Елена получила свою звучную фамилию и свободу от опеки родственников.

Спустя еще полтора года Блаватская оказалась в Лондоне, где произошла судьбоносная для нее встреча с Морией – молодым раджпутом, походившем на Хранителя из ее видений, который очень многому ее научил. Именно эти знания впоследствии легли в основу учения Блаватской. Но она не хотела останавливаться на том, что уже знала, поэтому однажды села на теплоход, отплывающий в Канаду, а оттуда через Южную Америку, Мексику и Цейлон – в Тибет. Деньги на жизнь и переезды Елена получала от отца, который регулярно посылал ей переводы. Правда, попасть в Тибет она смогла только с третьей попытки – первые две успехом не увенчались. Преодолев сложную дорогу, Блаватская – как губка – начала впитывать эзотерические знания.

Путешествия, любовь, брак

Покинув Тибет, вооруженная новыми знаниями, Блаватская первым делом отправилась в Петербург, где довольно быстро обратила в "свою веру" - в популярный в то время спиритизм – добрую половину высшего света. Но довольно быстро ей это надоело, и она снова отправилась в путешествие: сначала на Кавказ, где провела три года, потом в Турцию, Грецию и Египет. В Константинополе Елена встретила главную любовь своей жизни – венгерского оперного певца Агарди Митровича. Финальными точками ее вояжа должны были стать Париж и Одесса, но после них Блаватская снова переплыла Атлантический океан и оказалась в Нью-Йорке. В 1875 году Блаватская получила гражданство США, для чего ей пришлось заключить фиктивный брак с Майклом Бетанелли, переехавший в эту страну раньше и успевшем там натурализоваться.

Микст науки, философии и религии

Именно в это время Елена Петровна начала усиленно работать над теософией – своеобразным микстом науки, философии и религии, что было дольно смело для второй половины XIX века. Но на волне растущего интереса к эзотерике ее наука пришлась весьма кстати: Елена Блаватская, адвокат Уильям Куан Джадж и юрист Генри Стил Оскотт стали организаторами теософского движения, его целью было изучение законов, по которым развивается и которыми управляется Вселенная. Первая книга Блаватской называлась "Разоблаченная Изида" – ее тираж раскупили буквально за два дня. За ней последовала следующая – "Из пещер и дебрей Индостана": учением Блаватской в то время увлекались все – и оккультисты, и интеллигенция. В 1879 году Елена Петровна стала главным редактором журнала "Теософист", а через год отправилась в Тибет, чтобы принять буддизм.

Сбывшиеся предсказания

Блаватская известна своими предсказаниями, многие из которых уже сбылись. В частности, она говорила, что ученые докажут: наравне с материальным существует и нематериальный мир, что объяснит множество аномальных и считающихся загадочными явлений. Впоследствии же, по ее мнению, люди и вовсе откажутся от концепции, согласно которой к процессам окружающего мира нужно подходить только с точки зрения физики – Елена Петровна была уверена, что это станет настоящим прорывом в науке.

"Мошенница" и "шпионка"

Местом основания теософского общества стал индийский город Адьяр, в котором Блаватская со своими единомышленниками жила несколько лет. Его филиалы появлялись на территории Индии один за другим – популярность у теории Елены Петровны была невероятной. Но в 1884 году она вынуждена была уехать из Индии – местный климат вызвал у нее проблемы со здоровьем. Блаватская поселилась в Германии, где работала над главным трудом своей жизни – "Тайной доктриной", основная тема которого – реинкарнация и бессмертие души после смерти физического тела человека.

В это время судьба как будто бы отвернулась от Блаватской: в Индии ее обвинили в мошенничестве, а многие теософские филиалы закрыли, а в Лондоне, где она пыталась скрыться, и вовсе объявили шпионкой. Несмотря на это, Елена Петровна продолжала работать над теософскими трудами, главы из которых публиковала в журнале "Люцифер", читала лекции студентам и всем, кто интересовался ее теорией, а таких было немало. В 1889 году в Лондоне вышла трилогия Блаватской: "Книга золотых правил", "Голос безмолвия" и "Ключ к теософии". При этом жила Елена Петровна всегда очень скромно и постоянно нуждалась в деньгах, но при этом владела ценными украшениями – среди них были два драгоценных кольца-талисмана и перстень, украшенный треугольниками и надписями на санскрите.

Смерть и память

Елены Блаватской не стало 26 апреля (8 мая) 1891 года – она умерла в Лондоне от гриппа. Тело кремировали, прах, будучи разделенным на три части, хранится в теософских центрах Адьяра, Лондона и Нью-Йорка. В Днепре именем Блаватской назвала улица, а в доме, в котором она родилась, создан Музейный центр – его экспозиция посвящена самой Блаватской и ее семье. В 20-е годы ХХ века знаменитый художник и путешественник Николай Рерих написал портрет Елены Петровны, назвав его "Вестник".