Эль-Ниньо принесет адскую жару? Будет ли в Украине до +40?

В 2026–2027 годах Земля может оказаться под воздействием сверхмощного климатического явления Эль-Ниньо, которое уже сейчас называют потенциально самым сильным за последние 150 лет. Ожидаются рекордно высокие температуры, засухи и наводнения в различных регионах мира.

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В то же время украинские синоптики призывают не ждать непрерывной жары до +40, а готовиться к погодным контрастам. О возможном влиянии Эль-Ниньо на погоду в Украине сообщает OBOZ.UA.

Что такое Эль-Ниньо и почему о нём говорят

Эль-Ниньо ( – ) — это природный климатический феномен, во время которого поверхностные воды в экваториальной части Тихого океана прогреваются значительно сильнее нормы. Такое явление возникает раз в несколько лет и способно изменять погодные процессы по всей планете, провоцируя волны жары, засухи, сильные ливни и наводнения.

Вероятность формирования Эль-Ниньо до июля 2026 года составляет более 80%, а его влияние может продлиться до зимы 2027 года, об этом сообщает ZAXID.NET. Некоторые климатические модели уже сейчас указывают на возможность развития так называемого "супер-Эль-Ниньо" – го одного из самых интенсивных за всю историю наблюдений.

Стоит ли ожидать рекордной жары в Украине

ТСН сообщает, что начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань подчеркивает, что прямой связи между силой Эль-Ниньо и масштабом погодных катастроф в отдельной стране нет. Более мощное явление лишь увеличивает вероятность определенных аномалий, но не гарантирует их.

В то же время в Украине уже наблюдается тенденция к росту количества жарких дней. В некоторых регионах их количество за сезон почти удвоилось. Кроме того, все чаще фиксируются локальные грозы, град, шквалы и даже смерчи.

Синоптики отмечают, что говорить о стабильных температурах на уровне +40 °C по всей территории страны пока нет оснований. Однако отдельные волны сильной жары летом возможны, особенно в южных и восточных областях.

Какие риски прогнозируют в мире

Всемирная метеорологическая организация ожидает повышения температуры выше климатической нормы во многих регионах планеты. Наибольшее потепление прогнозируется в части Северной Америки, Европе, Азии и Северной Африке.

Специалисты также предупреждают об увеличении риска длительных засух, масштабных лесных пожаров и разрушительных ливней. Вероятность развития "супер-Эль-Ниньо" в конце 2026 года составляет около 65%.

Что показывают карты погоды

В ближайшее время на погоду в Украине будут влиять циклонические процессы, которые будут поддерживать нестабильную атмосферу с кратковременными дождями и умеренными температурами. Поэтому в ближайшие недели говорить об экстремальной жаре преждевременно, об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

В то же время метеорологи отмечают, что долгосрочные климатические прогнозы свидетельствуют о дальнейшем повышении температурного фона и увеличении количества опасных погодных явлений. Именно поэтому главным вызовом для Украины остается адаптация к новым климатическим условиям, а не ожидание конкретной температурной отметки летом.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что мир может оказаться на пороге одного из самых мощных климатических явлений за всю историю наблюдений. Новые прогнозы свидетельствуют, что феномен Эль-Ниньо, который прямо сейчас формируется в Тихом океане, способен стать рекордным по силе и существенно повлиять на погоду и жизнь людей в разных частях планеты.

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