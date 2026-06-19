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Эль-Ниньо принесет адскую жару? Будет ли в Украине до +40?

Катя Помазан
Новости. Общество
3 минуты
2,0 т.
Аномальная жара в странах Европы.
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В 2026–2027 годах Земля может оказаться под воздействием сверхмощного климатического явления Эль-Ниньо, которое уже сейчас называют потенциально самым сильным за последние 150 лет. Ожидаются рекордно высокие температуры, засухи и наводнения в различных регионах мира.

В то же время украинские синоптики призывают не ждать непрерывной жары до +40, а готовиться к погодным контрастам. О возможном влиянии Эль-Ниньо на погоду в Украине сообщает OBOZ.UA.

Что такое Эль-Ниньо и почему о нём говорят

Эль-Ниньо ( – ) — это природный климатический феномен, во время которого поверхностные воды в экваториальной части Тихого океана прогреваются значительно сильнее нормы. Такое явление возникает раз в несколько лет и способно изменять погодные процессы по всей планете, провоцируя волны жары, засухи, сильные ливни и наводнения.

Вероятность формирования Эль-Ниньо до июля 2026 года составляет более 80%, а его влияние может продлиться до зимы 2027 года, об этом сообщает ZAXID.NET. Некоторые климатические модели уже сейчас указывают на возможность развития так называемого "супер-Эль-Ниньо" – го одного из самых интенсивных за всю историю наблюдений.

Стоит ли ожидать рекордной жары в Украине

ТСН сообщает, что начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань подчеркивает, что прямой связи между силой Эль-Ниньо и масштабом погодных катастроф в отдельной стране нет. Более мощное явление лишь увеличивает вероятность определенных аномалий, но не гарантирует их.

В то же время в Украине уже наблюдается тенденция к росту количества жарких дней. В некоторых регионах их количество за сезон почти удвоилось. Кроме того, все чаще фиксируются локальные грозы, град, шквалы и даже смерчи.

Синоптики отмечают, что говорить о стабильных температурах на уровне +40 °C по всей территории страны пока нет оснований. Однако отдельные волны сильной жары летом возможны, особенно в южных и восточных областях.

Какие риски прогнозируют в мире

Всемирная метеорологическая организация ожидает повышения температуры выше климатической нормы во многих регионах планеты. Наибольшее потепление прогнозируется в части Северной Америки, Европе, Азии и Северной Африке.

Специалисты также предупреждают об увеличении риска длительных засух, масштабных лесных пожаров и разрушительных ливней. Вероятность развития "супер-Эль-Ниньо" в конце 2026 года составляет около 65%.

Что показывают карты погоды

В ближайшее время на погоду в Украине будут влиять циклонические процессы, которые будут поддерживать нестабильную атмосферу с кратковременными дождями и умеренными температурами. Поэтому в ближайшие недели говорить об экстремальной жаре преждевременно, об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Прогноз погоды на 21 июня.

В то же время метеорологи отмечают, что долгосрочные климатические прогнозы свидетельствуют о дальнейшем повышении температурного фона и увеличении количества опасных погодных явлений. Именно поэтому главным вызовом для Украины остается адаптация к новым климатическим условиям, а не ожидание конкретной температурной отметки летом.

Прогноз погоды на 22 июня.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что мир может оказаться на пороге одного из самых мощных климатических явлений за всю историю наблюдений. Новые прогнозы свидетельствуют, что феномен Эль-Ниньо, который прямо сейчас формируется в Тихом океане, способен стать рекордным по силе и существенно повлиять на погоду и жизнь людей в разных частях планеты.

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