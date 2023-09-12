Эксдиректор ЦРУ оплатил обучение в Американском университете сыну погибшего Героя Украины. Фото

Бывший директор ЦРУ генерал Дэвид Петреус оплатил обучение в университете сыну погибшего украинского Героя Олега Сницара – Арсену Сницару. Генерал также стал ментором студента.

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Об этом сообщил Американский университет (American University Kyiv) в Facebook. Учебное заведение поблагодарило Дэвида Петреуса за поддержку стипендиального фонда.

На прошлой неделе в университете состоялась встреча студентов, друзей и партнеров заведения с генералом Дэвидом Петреусом, ведущим мировым экспертом по глобальной безопасности и борльшим другом Украины. Во время мероприятия Петреус поделился мнениями по поводу успехов Украины в военном противостоянии стране-агрессору России.

"Мы благодарны генералу не только за его мнение, но и за щедрую поддержку стипендиального фонда для детей погибших Героев, созданного по инициативе президента AUK Дэна Райса", – говорится в сообщении.

Цель стипендиального фонда – предоставить возможность детям погибших Героев получить качественное американское высшее образование в Украине.

Генерал Петреус не только полностью оплатил стоимость обучения, но и стал ментором Арсена Сницара. Отец Арсена – Олег Владимирович – один из военнослужащих, отдавших свою жизнь, защищая Украину.

Во время встречи с эксдиректором ЦРУ генерал-майор Владислав Клочков, начальник Главного управления морально-психологического обеспечения ВСУ, передал Арсену "Крест храбрых", которым посмертно награжден его отец.

"Мы все теперь имеем большую моральную обязанность заботиться о детях погибших патриотов. Лучший способ облегчить бремя войны для их семей – это предоставить возможность их сыновьям и дочерям получить качественное образование. Уверен, что этого точно хотели бы их погибшие родители", – сказал генерал Петреус при вручении награды.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус призвал Вашингтон и правительства других западных стран ускорить поставки истребителей в Украину. Кроме того, он призвал представителей Запада не сомневаться в отправке Киеву дальнобойных ракет. Петреус подчеркнул, что украинская армия нуждается в ракетах большой дальности ATACMS и других видах дальнобойного вооружения, отправка которых зависит от решения лидеров европейских стран.

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