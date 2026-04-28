Ей навсегда будет 19: в результате удара вражеского дрона-камикадзе погибла защитница с Сумщины. Фото

22 апреля во время выполнения боевого задания в Донецкой области погибла военнослужащая из села Вильшана Сумской области Алина Грузина (Пастушенко). Жизнь мужественной защитницы оборвалась в результате вражеского удара дроном по автомобилю.

Об этом сообщили на Facebook-странице Вільшана Культура. Погибшей девушке было 19 лет.

Что известно о жизни защитницы

Алина Грузина родилась 22 февраля 2007 года. Она была мобилизована в Вооруженные силы Украины и служила в воинской части А 7045. Девушка мужественно выполняла свой воинский долг, защищая свободу и свободу нашего государства.

Защитница погибла во время непосредственного участия в боевых действиях, когда в машину, где она находилась, враг ударил дроном-камикадзе. Произошло это в Славянске, что в Донецкой области. К сожалению, домой Алина возвращается на щите.

"С грустью сообщаем, что 22.04.2026 года во время выполнения боевого задания, во время непосредственного участия в боевых действиях связанных с защитой Родины, погибла от полученных травм, несовместимых с жизнью, в результате вражеского удара дроном-камикадзе БпЛА типа ''FPV'' по автомобилю в районе н.п. Славянск, Краматорского района Донецкой области наша землячка, жительница села Вильшана ГРУЗИНА (Пастушенко) Алина Евгеньевна", – говорится в заметке.

О дате и церемонии прощания в общине сообщат позже.

"Всей общиной склоняем головы в глубокой скорби", – добавили в заметке.

Искренние соболезнования родным и близким, разделяем с родными боль тяжелой утраты. Вечный почет, честь и слава Защитнице!

