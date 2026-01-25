Ехали на отдых: на Закарпатье автобус с детьми слетел с дороги и перевернулся, есть пострадавшие. Фото

На Закарпатті сталася ДТП з автобусом, у якому діти їхали на зимовий відпочинок у Карпати. Через слизьку дорогу транспортний засіб злетів із траси та перекинувся. Постраждали шестеро дітей і доросла жінка, одного хлопчика госпіталізували з травмами середньої важкості.

Видео дня

Аварія сталася вранці – о 8:36, мікроавтобус Mercedes Sprinter опинився в кюветі на ділянці дороги між Перечином і селом Зарічово. Про це повідомляє Екстрена медична допомога Закарпаття (103) на Facebook сторінці.

Причиною стала ожеледь: сніг на трасі підтанув, а під шаром води утворився лід. На місце події першою прибула медична бригада №401. Оцінивши ситуацію та кількість постраждалих, медики викликали підсилення – до них оперативно долучилася ще одна бригада. До надання допомоги також приєдналася парамедик, яка вже поверталася додому після зміни та випадково стала свідком аварії.

Серед постраждалих – шестеро дітей віком від 8 до 14 років і одна жінка. Усі вони були оглянуті медиками та отримали необхідну допомогу на місці. Хлопчика з травмами середнього ступеня тяжкості госпіталізували до Мукачівської обласної дитячої лікарні, інших учасників ДТП доправили до медичних закладів Ужгорода. За словами лікарів, загрози для життя постраждалих немає, їхній стан стабільний.

Медики вкотре наголошують на небезпеці зимових доріг, особливо в гірських районах: навіть за відсутності сильного снігопаду асфальт може бути вкрай слизьким. Водіїв закликають знижувати швидкість, дотримуватися дистанції та пам’ятати, що відповідальність за безпеку пасажирів — насамперед у їхніх руках.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в суботу, 24 січня на Харківщині сталася смертельна ДТП. Водій Mitsubishi Lancer не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль злетів з дороги і перекинувся.

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!