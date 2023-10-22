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Его вертолеты спасли миллионы жизней и перевозили всех президентов США: Игорь Сикорский – мой род чисто украинский

Людмила Грабенко
Новости. Общество
6 минут
1,2 т.
Его вертолеты спасли миллионы жизней и перевозили всех президентов США: Игорь Сикорский – мой род чисто украинский

26 октября 1972 года ушел из жизни знаменитый авиаконструктор

Игорь Сикорский сделал не одну, а три успешных карьеры в области авиации: в Киеве он создал первый в мире многомоторный самолет, в США прославился своими "Летающими клиперами", а затем совершил революцию в воздухоплавании, задумав и разработав несколько моделей вертолетов, за что в мире его называли "Мистер вертолет". Его вклад в развитие авиации принес ему множество наград. В 1952 году тогдашний министр ВВС США Томас К. Филенттер вручил Сикорскому Национальную оборонную транспортную премию, сказав при этом, что его роль в развитии авиации невозможно переоценить, поскольку он является одновременно и ее гигантом, и ее пионером. В 1966 году Ассоциация ВВС назвала его "Человеком года", а в 1967 году Национальная ассоциация аэронавтики США наградила его Мемориальным трофеем братьев Райт. Всего за свою жизнь он получил больше 80 самых разных наград и призов. На вертолетах Сикорского перевозят президентов США, а также королевских персон. В Америке его считают американцем, в России – русским, а то время как корни Сикорского – в Украине. Это утверждал сам авиаконструктор, вспоминая, что его дед и прадед были священниками в селе на Киевщине. "Мой род – чисто украинский", – говорил он.

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Его вертолеты спасли миллионы жизней и перевозили всех президентов США: Игорь Сикорский – мой род чисто украинский

Вертолет с резиновым двигателем

Игорь Сикорский появился на свет 25 мая (6 июня) 1889 года в Киеве, в семье медиков. Его отец, Иван Сикорский, был профессором психологии, мать Мария Стефановна, хоть и ни дня не работала по специальности, также получила медицинское образование. Занималась домом, семьей и воспитанием пятерых детей – у Игоря было три сестры и брат. Тем не менее она находила время и для искусства, без которого не мыслила своей жизни. Особенно ее привлекало творчество Леонардо да Винчи – возможно, сделанные им чертежи летательных аппаратов – особенно вертикального взлета – так поразили и вдохновили мальчика, что он увлекся моделями летательных аппаратов. Свой первый игрушечный аппарат Игорь сделал, когда ему было 12 лет, – им стал вертолет с резиновым двигателем, который мог подниматься в воздух. На это изобретение Игоря вдохновил исторический полет братьев Райт, Уилбера и Орвилла, которые первыми в мире построили управляемый самолет с двигателем.

Его вертолеты спасли миллионы жизней и перевозили всех президентов США: Игорь Сикорский – мой род чисто украинский

В 1903 году Сикорский, решив сделать карьеру кадрового военного, поступил в петербургскую Военно-морскую академию. Но интерес к инженерному делу заставил его три года спустя уйти в отставку, после чего он учился в Париже – в то время признанном авиационном центре Европы, а затем поступил в Киевский политехнический институт, который теперь носит его имя. Однако, несмотря на успехи в учебе, очень быстро понял, что теория, которую в нем преподают, не имеет ничего общего с практикой, которой он хотел заниматься, и подал документы на отчисление. С тех пор все свободное и несвободное время Сикорский проводил в собственной лаборатории-мастерской.

От вертолетов – к самолетам

К строительству своего первого вертолета Сикорский приступил в мае 1909 года, но этот проект оказался провальным. Он учел допущенный ошибки, и следующая машина была оснащена более мощным двигателем. Но, увы, и эта модель не могла летать. Сикорский реально смотрел на вещи и понимал, что для успеха в вертолетостроении ему не хватает денег и опыта, да и существующий в то время уровень техники, двигателей и материалов не давал ему такой возможности. Он решил подождать, пока будут выполнены все его условия – на их удовлетворение у него ушло 30 (!) лет.

Его вертолеты спасли миллионы жизней и перевозили всех президентов США: Игорь Сикорский – мой род чисто украинский

Пока же Сикорский занялся строительством самолетов. Его первый биплан S1 прошел все испытания и, несмотря на недостаточную мощность двигателя, смог совершить короткий полет. S2, S3, S5 – модели следовали одна за другой, и каждая последующая становилась более усовершенствованной, чем предыдущая. Наконец, к лету 1911 года его С-5 смог оставаться в воздухе более часа и подниматься в воздух на высоту 450 метров. Последующая серия – С-6 – сделала компанию Сикорского серьезным конкурентом на поставку летательных аппаратов для российской армии. Вскоре после этого изобретатель сделал еще один гигантский профессиональный шаг – его четырехмоторный самолет Le Grand стал предшественником всех современных бомбардировщиков. За ним последовал более крупный самолет, названный в честь легендарного богатыря – "Илья Муромец".

В новое будущее – из старого сарая на птицеферме

Первая мировая война и последовавшая за ней революция в России, по мнению Сикорского, не давали возможности для работы в Европе, к тому же на родине революционное правительство включило его в расстрельные списки, поэтому вернуться туда он не мог. Игорь Иванович решил перебраться в США – эта страна давно манила его к себе невиданной промышленной мощью и невероятными возможностями, которые она давала человеку. В марте 1919 года он приехал в Нью-Йорк. Но прошло несколько лет, прежде чем Сикорский снова смог заняться своим любимым делом. В это время гениальный авиаконструктор читал лекции эмигрантам, денег за которые хватало только на еду и скромное жилье, и тщетно пытался найти место в сокращающемся производстве, а, значит, и штатах авиационной промышленности. В конце концов, он и несколько его товарищей, белогвардейских офицеров, создали собственную фирму Sikorsky Aero Engeneering Corporation и открыли магазин в… старом сарае на птицеферме в Лонг-Айленде.

Его вертолеты спасли миллионы жизней и перевозили всех президентов США: Игорь Сикорский – мой род чисто украинский

В 1928 году Сикорский получил американское гражданство, в 1929-м его компания вошла в Объединенную авиастроительную корпорацию с заводом в Бриджтауне (штат Коннектикут), на котором производили двухмоторные амфибии С-38. В 1931 году появился первый С-40 "Американский клипер", а в 1937-м компания Pan American World Airways начала транстихоокеанские и трансатлантические грузовые перевозки с использованием S-42 производства Sikorsky Aero Engeneering Corporation.

Его вертолеты спасли миллионы жизней и перевозили всех президентов США: Игорь Сикорский – мой род чисто украинский

Вертолеты как первая любовь

К концу 30-х годов изменились требования к военному и коммерческому воздушному флоту – большие летательные аппараты больше не использовались, и Сикорский вернулся к своей первой любви – вертолетам. Теперь ему были доступны данные, которых так не хватало в 1910 году, и в начале 1939 года, имея в подчинении хорошо подготовленную инженерную группу, он приступил к строительству вертолета ВС-300. 14 сентября он поднялся в воздух и совершил свой первый полет – за штурвалом находился сам Сикорский. Конструктор на протяжение всей своей карьеры настаивал на том, что первый – пробный – полет всегда должен совершать он сам. 6 мая 1941 года на одной из своих машин он установил международный рекорд выносливости, оставаясь в воздухе 1 час 32 минуты и 4 секунды.

Его вертолеты спасли миллионы жизней и перевозили всех президентов США: Игорь Сикорский – мой род чисто украинский
Его вертолеты спасли миллионы жизней и перевозили всех президентов США: Игорь Сикорский – мой род чисто украинский

Сикорский вряд ли предвидел, что спустя годы вертолеты будут использоваться в военных действиях, он считал, что они найдут применение в промышленности и воздушной торговле, но прежде всего видел их потенциал в спасении и оказании помощи людям, пострадавшим от стихийных бедствий, – пожаров, наводнений, голода: по его оценкам, вертолеты на тот момент спасли более 50 тысяч жизней. Он рассматривал вертолет как летательный аппарат, который избавит авиацию от зависимости от аэропортов, поскольку они способны взлетать и приземляться вертикально.

Его вертолеты спасли миллионы жизней и перевозили всех президентов США: Игорь Сикорский – мой род чисто украинский

Сикорский был не только авиаконструктором, но и теологом и философом – он написал три книги о религии и философии. Игорь Иванович также оставил для потомков свою автобиографию, которая называется "История крылатого С.". Игоря Сикорского не стало 26 октября 1972 года – он умер во сне, говорят, что такую смерть бог дарует только праведникам. Во время похорон те, кто провожал его в последний путь, увидели на небе символический знак – крест, прочерченный инверсионными следами пролетающих под углом 90 градусов друг к другу самолетов. Прах Игоря Иванович Сикорского покоится в городе Стратфорд в штате Коннектикут на кладбище Святого Иоанна Крестителя неподалеку от церкви, которую знаменитый авиаконструктор построил на свои деньги.