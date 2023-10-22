Его вертолеты спасли миллионы жизней и перевозили всех президентов США: Игорь Сикорский – мой род чисто украинский

26 октября 1972 года ушел из жизни знаменитый авиаконструктор

Игорь Сикорский сделал не одну, а три успешных карьеры в области авиации: в Киеве он создал первый в мире многомоторный самолет, в США прославился своими "Летающими клиперами", а затем совершил революцию в воздухоплавании, задумав и разработав несколько моделей вертолетов, за что в мире его называли "Мистер вертолет". Его вклад в развитие авиации принес ему множество наград. В 1952 году тогдашний министр ВВС США Томас К. Филенттер вручил Сикорскому Национальную оборонную транспортную премию, сказав при этом, что его роль в развитии авиации невозможно переоценить, поскольку он является одновременно и ее гигантом, и ее пионером. В 1966 году Ассоциация ВВС назвала его "Человеком года", а в 1967 году Национальная ассоциация аэронавтики США наградила его Мемориальным трофеем братьев Райт. Всего за свою жизнь он получил больше 80 самых разных наград и призов. На вертолетах Сикорского перевозят президентов США, а также королевских персон. В Америке его считают американцем, в России – русским, а то время как корни Сикорского – в Украине. Это утверждал сам авиаконструктор, вспоминая, что его дед и прадед были священниками в селе на Киевщине. "Мой род – чисто украинский", – говорил он.

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Вертолет с резиновым двигателем

Игорь Сикорский появился на свет 25 мая (6 июня) 1889 года в Киеве, в семье медиков. Его отец, Иван Сикорский, был профессором психологии, мать Мария Стефановна, хоть и ни дня не работала по специальности, также получила медицинское образование. Занималась домом, семьей и воспитанием пятерых детей – у Игоря было три сестры и брат. Тем не менее она находила время и для искусства, без которого не мыслила своей жизни. Особенно ее привлекало творчество Леонардо да Винчи – возможно, сделанные им чертежи летательных аппаратов – особенно вертикального взлета – так поразили и вдохновили мальчика, что он увлекся моделями летательных аппаратов. Свой первый игрушечный аппарат Игорь сделал, когда ему было 12 лет, – им стал вертолет с резиновым двигателем, который мог подниматься в воздух. На это изобретение Игоря вдохновил исторический полет братьев Райт, Уилбера и Орвилла, которые первыми в мире построили управляемый самолет с двигателем.

В 1903 году Сикорский, решив сделать карьеру кадрового военного, поступил в петербургскую Военно-морскую академию. Но интерес к инженерному делу заставил его три года спустя уйти в отставку, после чего он учился в Париже – в то время признанном авиационном центре Европы, а затем поступил в Киевский политехнический институт, который теперь носит его имя. Однако, несмотря на успехи в учебе, очень быстро понял, что теория, которую в нем преподают, не имеет ничего общего с практикой, которой он хотел заниматься, и подал документы на отчисление. С тех пор все свободное и несвободное время Сикорский проводил в собственной лаборатории-мастерской.

От вертолетов – к самолетам

К строительству своего первого вертолета Сикорский приступил в мае 1909 года, но этот проект оказался провальным. Он учел допущенный ошибки, и следующая машина была оснащена более мощным двигателем. Но, увы, и эта модель не могла летать. Сикорский реально смотрел на вещи и понимал, что для успеха в вертолетостроении ему не хватает денег и опыта, да и существующий в то время уровень техники, двигателей и материалов не давал ему такой возможности. Он решил подождать, пока будут выполнены все его условия – на их удовлетворение у него ушло 30 (!) лет.

Пока же Сикорский занялся строительством самолетов. Его первый биплан S1 прошел все испытания и, несмотря на недостаточную мощность двигателя, смог совершить короткий полет. S2, S3, S5 – модели следовали одна за другой, и каждая последующая становилась более усовершенствованной, чем предыдущая. Наконец, к лету 1911 года его С-5 смог оставаться в воздухе более часа и подниматься в воздух на высоту 450 метров. Последующая серия – С-6 – сделала компанию Сикорского серьезным конкурентом на поставку летательных аппаратов для российской армии. Вскоре после этого изобретатель сделал еще один гигантский профессиональный шаг – его четырехмоторный самолет Le Grand стал предшественником всех современных бомбардировщиков. За ним последовал более крупный самолет, названный в честь легендарного богатыря – "Илья Муромец".

В новое будущее – из старого сарая на птицеферме

Первая мировая война и последовавшая за ней революция в России, по мнению Сикорского, не давали возможности для работы в Европе, к тому же на родине революционное правительство включило его в расстрельные списки, поэтому вернуться туда он не мог. Игорь Иванович решил перебраться в США – эта страна давно манила его к себе невиданной промышленной мощью и невероятными возможностями, которые она давала человеку. В марте 1919 года он приехал в Нью-Йорк. Но прошло несколько лет, прежде чем Сикорский снова смог заняться своим любимым делом. В это время гениальный авиаконструктор читал лекции эмигрантам, денег за которые хватало только на еду и скромное жилье, и тщетно пытался найти место в сокращающемся производстве, а, значит, и штатах авиационной промышленности. В конце концов, он и несколько его товарищей, белогвардейских офицеров, создали собственную фирму Sikorsky Aero Engeneering Corporation и открыли магазин в… старом сарае на птицеферме в Лонг-Айленде.

В 1928 году Сикорский получил американское гражданство, в 1929-м его компания вошла в Объединенную авиастроительную корпорацию с заводом в Бриджтауне (штат Коннектикут), на котором производили двухмоторные амфибии С-38. В 1931 году появился первый С-40 "Американский клипер", а в 1937-м компания Pan American World Airways начала транстихоокеанские и трансатлантические грузовые перевозки с использованием S-42 производства Sikorsky Aero Engeneering Corporation.

Вертолеты – как первая любовь

К концу 30-х годов изменились требования к военному и коммерческому воздушному флоту – большие летательные аппараты больше не использовались, и Сикорский вернулся к своей первой любви – вертолетам. Теперь ему были доступны данные, которых так не хватало в 1910 году, и в начале 1939 года, имея в подчинении хорошо подготовленную инженерную группу, он приступил к строительству вертолета ВС-300. 14 сентября он поднялся в воздух и совершил свой первый полет – за штурвалом находился сам Сикорский. Конструктор на протяжение всей своей карьеры настаивал на том, что первый – пробный – полет всегда должен совершать он сам. 6 мая 1941 года на одной из своих машин он установил международный рекорд выносливости, оставаясь в воздухе 1 час 32 минуты и 4 секунды.

Сикорский вряд ли предвидел, что спустя годы вертолеты будут использоваться в военных действиях, он считал, что они найдут применение в промышленности и воздушной торговле, но прежде всего видел их потенциал в спасении и оказании помощи людям, пострадавшим от стихийных бедствий, – пожаров, наводнений, голода: по его оценкам, вертолеты на тот момент спасли более 50 тысяч жизней. Он рассматривал вертолет как летательный аппарат, который избавит авиацию от зависимости от аэропортов, поскольку они способны взлетать и приземляться вертикально.

Сикорский был не только авиаконструктором, но и теологом и философом – он написал три книги о религии и философии. Игорь Иванович также оставил для потомков свою автобиографию, которая называется "История крылатого С.". Игоря Сикорского не стало 26 октября 1972 года – он умер во сне, говорят, что такую смерть бог дарует только праведникам. Во время похорон те, кто провожал его в последний путь, увидели на небе символический знак – крест, прочерченный инверсионными следами пролетающих под углом 90 градусов друг к другу самолетов. Прах Игоря Иванович Сикорского покоится в городе Стратфорд в штате Коннектикут на кладбище Святого Иоанна Крестителя неподалеку от церкви, которую знаменитый авиаконструктор построил на свои деньги.