Его голос знал весь мир: на Сумщине погиб волонтер и солист Одесской национальной оперы Владислав Горай. Фото

Во время волонтерской миссии на Сумщине погиб солист Одесской национальной оперы Владислав Горай. Трагедия произошла 8 июня – артист отдал свою жизнь, выполняя гуманитарное задание в зоне повышенной опасности, спасая других.

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Об этом сообщили на официальной странице Одесской национальной оперы в Facebook. В театре подчеркнули, что его голос звучал на ведущих сценах мира, а сердце всегда было предано Украине.

"Голос Владислава Викентьевича знал весь мир, а сердце принадлежало Украине. Владислав был не только талантливым артистом – он был олицетворением силы, достоинства и доброты. Даже в самые тяжелые времена он оставался рядом – помогал, волонтерил, поддерживал", – говорится в сообщении.

Владислав Горай был заслуженным артистом Украины, ведущим тенором Одесской национальной оперы, всемирно известным исполнителем, активным волонтером, отцом и искренним патриотом. С начала полномасштабной войны он неутомимо помогал армии и гражданским - организовывал сборы, доставлял гуманитарную помощь, поддерживал тех, кто больше всего нуждался.

"Одесская национальная опера осиротела. Сцена, на которой он жил и творил, больше не будет звучать так, как раньше. Владислав Викентьевич останется навсегда в сердцах всех, кто его знал", – с глубокой скорбью сообщили коллеги.

Отметим, на сайте Одесского национального академического театра оперы и балета указано, что Владислав Горай был лауреатом национального конкурса камерной музыки в Хмельницком, а также Международного конкурса вокалистов имени Антонина Дворжака в Карловых Варах (Чехия). В составе оперной труппы Одесского театра работал с 1993 года. В 2013 году ему было присвоено почетное звание Заслуженного артиста Украины. В репертуаре певца – более двадцати оперных партий.

Прощание с Владиславом Гораем состоится в ближайшие дни. Информация о времени и месте церемонии будет объявлена дополнительно.

Как писал OBOZ.UA, ранее стало известно о гибели на войне военнослужащего из Кривого Рога Станислава Кутковского, который был водителем самоходной артбатареи артиллерийского дивизиона. У мужчины остался маленький сын.

За Украину отдал жизнь воин с Полтавщины Василий Бурчило. Он стал на защиту родной земли в первые дни полномасштабного вторжения и участвовал в боях на разных участках фронта.

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