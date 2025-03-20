Единственный шанс на жизнь: Охматдет, ГУР и СБУ эвакуировали тяжелобольную 11-летнюю девочку из Запорожья

Еще несколько недель назад 11-летняя Ася из Запорожья занималась дзюдо, рисовала и просто была счастливым ребёнком. Но грипп не обошел ее, и через пять дней болезни все изменилось – ее легкие отказали работать.

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Родители обратились в Запорожскую областную детскую клиническую больницу, но состояние девочки быстро ухудшалось: несмотря на все усилия, легкие отказывали. Единственным шансом на спасение было "внешнее легкое" – методика экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), которая работает как протез – не лечит, а дает время для восстановления.

Причина тяжелого состояния – осложнение пневмонии, при котором критически снижен уровень кислорода в крови и высокий уровень углекислоты. Название официальное – острый респираторный дистресс-синдром тяжелой степени. В случаях, когда весь доступный и правильно применяемый арсенал методов лечения не приносит улучшения, единственный шанс – применение ЭКМО.

Иван Аникин, медицинский директор Запорожской областной детской клинической больницы, имея опыт успешного сотрудничества с НДСБ "ОХМАТДЕТ" в подобном случае, объяснил состояние девочки родителям, и команда приняла решение о необходимости транспортировки ребенка.

В мирное время вариантом выбора является медицинский самолет – процедура отработана и понятна всей команде. Но война его сделала невозможным. Медики не привыкли сдаваться, поэтому начали искать альтернативные варианты. Ответ поступил почти мгновенно по цепочке – Центр специальных операций "А" СБУ – Главное управление разведки МО Украины. Подразделение Medevac, которое занимается медицинской эвакуацией украинцев, в сверхкороткие сроки предоставило специально оборудованный вертолет, готовый лететь в Запорожье.

Плохая видимость из-за тумана отсрочила вылет, но благодаря профессионализму пилотов и слаженной работе смешанной команды медиков Ася была безопасно и быстро доставлена в Киев.

В Охматдете применили ЭКМО, благодаря которому медики выиграли время на восстановление легких девочки. "ЭКМО – это шанс выжить там, где обычное лечение уже не дает перспектив", – объясняет Андрей Высоцкий, заведующий отделения анестезиологии и интенсивной терапии по ЭКМО.

И этот шанс сработал. Сегодня Ася уже в сознании и может дышать самостоятельно. Девочка еще лечится, но врачи осторожно надеются, что скоро смогут полностью отключить ее от поддержки.

Ее мама Рита говорит, что Ася всегда была веселым и активным ребёнком.

"Я просто верила и молилась, чтобы все было хорошо, чтобы моего ребенка спасли, чтобы он выжил. Мы с мужем благодарны всем, кто присоединился к спасению Аси", – делится Маргарита.

Эта история доказывает, что даже в самые сложные моменты, когда кажется, что спасения нет, благодаря неравнодушию, профессионализму и взаимному доверию людей из разных систем и подразделений возможно настоящее чудо и шанс на жизнь.

Спасибо каждому, кто боролся за спасение ребенка! Желаем Асе скорейшего выздоровления, чтобы она снова могла заниматься любимыми делами и имела счастливое детство!