Если когда-нибудь американцы или китайцы вдруг захотят сделать из русских нормальных людей, они должны прежде всего построить в россии человеческие туалеты.

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Слово "сортир" происходит от французского "выход". Где выход, там отхожее место, — решили в стране орков. И если где-то для отправления естественных надобностей всё же есть специальная дырка, да ещё и, возможно, как-то огороженная, это для большей части мордора — невиданный прогресс.

Да, двести метров в сторону от границы любого их города, включая миллионники, — и от остатков цивилизации ничего не остаётся. Пить не закусывая, испражняясь где получится, — таков их национальный обычай.

Это беда не только тех, кто так живёт: никогда народы, соседствующие со столь дикарским, не будут знать от него покоя. Дикари, которые настолько ни во что не ставят себя самих, соседей уважать не станут тем более. Пробелы в элементарной культуре дикарь восполняет атомной бомбой.

Пункт первый любого плана Маршалла для россии — хоть "единой", хоть "справедливой": купить этой стране ну хотя бы 30 миллионов унитазов. Каждый — с понятной инструкцией по эксплуатации. С картинками. Во имя мира во всём мире.