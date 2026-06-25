Две недооцененные книги Стивена Кинга заставят вас плакать

Легендарный писатель Стивен Кинг написал много книг, однако две из них не получили должного внимания со стороны читателей. Хотя на самом деле их обязательно стоит прочитать.

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Об этом заявила автор колонки в Express Даниэль Кейт Роу. Возможной причиной непопулярности этих произведений журналистка назвала то, что они написаны под псевдонимом Ричард Бахман.

Роу призналась, что книги, о которых она пишет, заставили её плакать. Речь идёт о "Блейз" и "Восхождении".

"Конечно, я плакала во время чтения "Зеленой мили" — нужно быть бессердечным, чтобы не плакать, — но эти две книги меня совершенно удивили", — написала автор.

"Блейз"

"Все, что я могу сказать: пожалуйста, пожалуйста, не обращайте внимания на оценку 3,77/5 на Goodreads и дайте этой книге шанс. Если вы из тех, кто берет в руки только книги с оценкой четыре звезды и выше, то в этом случае вам придется мне довериться, потому что эта книга того, несомненно, стоит. Эмпатия, которую я испытывала к Блейзу, была необыкновенной. Его детство было тяжелым, и из-за этого взрослая жизнь для него оказалась настоящим испытанием", — так описала Роу это произведение.

Она отметила, что в этой книге замечательная история и персонажи. Она читается быстро и легко, и каждая страница держит в напряжении.

"На подъеме"

"Учитывая скромную оценку 3,63/5 на Goodreads, многие читатели могут поддаться искушению полностью проигнорировать эту книгу, но это было бы ошибкой", — отметила Роу.

Благодаря этой книге автор поняла, что никогда не следует принимать что-либо как должное: "Это может прозвучать банально, но нужно наслаждаться каждым днём в полной мере. Независимо от того, идете ли вы на работу в офис, находите красоту в каждом аспекте своего существования — ведь рано или поздно нас всех не станет".

"Эта книга заставила меня плакать, но в то же время наполнила удивительным оптимизмом, которого может достичь только проза Кинга", — подытожила Роу.

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